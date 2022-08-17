news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
17 августа 2022  08:06
Полина Шевчук

Рано утром на трассе М7 под Казанью легковушка догнала грузовик, один человек пострадал

news_top_970_100
Рано утром на трассе М7 под Казанью легковушка догнала грузовик, один человек пострадал
Очевидцы

ДТП, участниками которого стали легковушка Volkswagen и грузовик, произошла сегодня около четырех утра на трассе М7 у поселка Озерный под Казанью.

 

Фото: © очевидцы 

Как стало известно «Татар-информу» от очевидцев аварии, водитель иномарки догнал на автодороге грузовик. От удара автомобиль откинуло на отбойник и развернуло поперек дороги.

 

Фото: © очевидцы 

«В аварии пострадал мужчина. На вид ему около 35 лет. Медики скорой забрали его в больницу», – поделились с агентством свидетели ДТП.

#дтп на трассе м7 #авария на трассе #ДТП с пострадавшими
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100