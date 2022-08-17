Рано утром на трассе М7 под Казанью легковушка догнала грузовик, один человек пострадал

Очевидцы

ДТП, участниками которого стали легковушка Volkswagen и грузовик, произошла сегодня около четырех утра на трассе М7 у поселка Озерный под Казанью.

Фото: © очевидцы

Как стало известно «Татар-информу» от очевидцев аварии, водитель иномарки догнал на автодороге грузовик. От удара автомобиль откинуло на отбойник и развернуло поперек дороги.

Фото: © очевидцы

«В аварии пострадал мужчина. На вид ему около 35 лет. Медики скорой забрали его в больницу», – поделились с агентством свидетели ДТП.