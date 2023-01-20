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Ру Тат
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Происшествия
20 января 2023  09:56
Полина Шевчук

Рано утром на Тэцевской в Казани произошло массовое ДТП с автобусом

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Авария, участниками которой стал автобус и четыре легковушки, произошла сегодня около семи часов утра на улице Тэцевская в Казани, сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автобуса не успел вовремя затормозить и собрал по принципу домино сразу четыре автомобиля: KIA, два Hyundai и Datsun.

Из-за столкновения транспортные средства перекрыли одну из двух полос движения.

«В результате ДТП никто не пострадал. На месте работают инспекторы ДПС, обстоятельства и степень вины каждого участника дорожно-транспортного происшествия устанавливаются», – пояснили в ГИБДД Казани.
 

#массовое ДТП #ГИБДД Казани
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