Рано утром на Тэцевской в Казани произошло массовое ДТП с автобусом

Авария, участниками которой стал автобус и четыре легковушки, произошла сегодня около семи часов утра на улице Тэцевская в Казани, сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автобуса не успел вовремя затормозить и собрал по принципу домино сразу четыре автомобиля: KIA, два Hyundai и Datsun.

Из-за столкновения транспортные средства перекрыли одну из двух полос движения.

«В результате ДТП никто не пострадал. На месте работают инспекторы ДПС, обстоятельства и степень вины каждого участника дорожно-транспортного происшествия устанавливаются», – пояснили в ГИБДД Казани.

