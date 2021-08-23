Рано утром на одном из предприятий Татарстана нашли убитыми двоих рабочих

Сегодня в пять утра в селе Верхние Суыксу Тукаевского района РТ на предприятии по производству сухих смесей обнаружили тела двоих сельских рабочих с ножевыми ранениями.

На место происшествия выезжал районный прокурор Айрат Галимарданов. Выяснилось, что погибшие были рабочими из Муслюмовского района. Возбуждено уголовное дело о двойном убийстве, как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Вскоре удалось задержать подозреваемого в убийстве – жителя Мензелинского района, который раньше уже был судим за подобное же преступление. Расследование дела взято на контроль в надзорном ведомстве.

Как уточнил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, следствие полагает, что задержанный выпивал с двумя рабочими. В какой-то момент они поссорились, и тогда подозреваемый достал нож и зарезал обоих мужчин. Расследование дела продолжается.