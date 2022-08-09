Рано утром на базе отдыха под Челнами сгорел сарай с дровами
Сообщение о пожаре на базе отдыха «Райский берег» в Тукаевском районе РТ поступило сегодня в 6.51 на номер вызова пожарной охраны 101, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Дым от пожара было видно далеко в городе – видео густого черного дыма разместили пользователи в соцсетях.
На месте было установлено, что огонь охватил сарай с дровами на территории базы. В 7.24 возгорание было локализовано, а через 10 минут ликвидировано.
Никто не пострадал. Причины происшествия устанавливаются.