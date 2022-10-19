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Ру Тат
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Происшествия
19 октября 2022  08:39
Павел Климчак

Рано утром борт из Челябинска сел в аэропорту Казани из-за плохого самочувствия пассажира

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Сегодня около пяти часов утра самолет, следовавший рейсом Челябинск – Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом «Татар-информу» сообщил пресс-секретарь Международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин.

«На борту находилось 169 пассажиров, посадка проведена благополучно. Пассажир был госпитализирован в больницу города Казани», – добавил Адель Гатауллин.

В районе шести часов утра воздушное судно продолжило движение по маршруту.

#вынужденная посадка самолета
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