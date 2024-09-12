Рано пить валерьянку: нужно ли России переживать за резкое падение цен на нефть?

Стоимость российской нефти Urals c погрузкой в портах России на Балтике опустились ниже установленного странами Запада ценового потолка в $60 за баррель на фоне падения котировок эталонного сорта Brent

Фото: © Виталий Тимкив / РИА Новости

Эй, нефть, куда ты катишься?

Мировые цены на нефть снизились во вторник более чем на 4%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала декабря 2021 года опустилась ниже 69 долларов, следует из данных торгов.

Нет худа без добра. Стоимость российской нефти Urals c погрузкой в портах России на Балтике опустились ниже установленного странами Запада ценового потолка в $60 за баррель на фоне падения котировок эталонного сорта Brent, показал расчет Reuters.

Парадоксально, но такое снижение для России даже на руку. Введенный странами Большой семерки (G7) ценовой потолок не позволяет западным компаниям оказывать услуги страхования и перевозок нефтяных морских грузов из РФ, реализованных дороже $60 за баррель. Но, если нефть опустилась ниже ценового потолка, значит, руки у западных компаний для оказания услуг для России, казалось бы, развязаны?

Есть большое «но». Учитывая антироссийские настроения и риски последующих санкций за сотрудничество с Россией, вряд ли западные компании выстроятся в очередь, ведь «вроде формально можно, но за это потом могут спросить».

Хотя, возможны варианты. Россия — мировой поставщик нефти и нефтепродуктов, а законы гонки за прибылью никто еще не отменял. Так что ожидается классическая развилка для западных компаний — жадность против страха.

Следование ограничениям ОПЕК+ по добыче для татарстанских нефтяников является сдерживающим фактором для еще большего развития экономики республики Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Мрачные прогнозы ведущих нефтетрейдеров и оптимизм США

В связи с этим, интересно, как прогнозируют дальнейшее развитие событий на мировом рынке нефти крупнейшие нефтетрейдеры. А они полны скепсиса. 9 сентября один из крупнейших в мире сырьевых трейдеров, компания Trafigura Group, предупредила, что цены на нефть Brent, вероятно, довольно скоро упадут, сообщил Bloomberg.

Другой крупнейший мировой нефтетрейдер, компания Gunvor Group Ltd, заявила, что в мире сегодня добывается нефти больше, чем потребляется, и этот баланс, как ожидается, ухудшится в ближайшие годы.

Тем временем, Минэнерго США понизило прогноз цены на нефть Brent на 2024 г. с $84,44 до $82,8 за баррель, следует из данных прогноза Управления энергетической информации ведомства. Прогноз на 2025 г. понижен с $85,71 до $84,09. Как видим, цифры корректируются в сторону снижения, но, в целом, они очень комфортные для участников рынка.

К слову, оптимизм США в отношении высоких прогнозных цен на нефть базируется на решении стран ОПЕК+ отложить увеличение добычи до декабря. Кстати, именно следование ограничениям ОПЕК+ по добыче для татарстанских нефтяников является сдерживающим фактором для еще большего развития экономики республики, о чем неоднократно проговаривалось руководством Татарстана. И устранение этого сдерживающего фактора откладывается теперь уже до декабря, а там, глядишь, могут и дальше отложить.

Если резкое падение цен на нефть будет не краткосрочным, мимолетным и спекулятивным событием, то придется несколько девальвировать рубль Фото: © Яков Андреев / РИА Новости

Как снижение цен на нефть скажется на России

Кроме анекдотической возможности пользоваться услугами западных компаний при реализации нефти ниже установленного ценового потолка для России есть еще ряд уже серьезных последствий.

Если резкое падение цен на нефть будет не краткосрочным, мимолетным и спекулятивным событием, то придется несколько девальвировать рубль. Все дело в том, что в бюджет РФ на 2024 год заложена цена нефти Urals $71,3 и курс 90 рублей за доллар. Нетрудно посчитать, что целевая цена нефти в рублях для бюджета будет 6400 рублей за баррель. В первые 8 месяцев года средняя цена Urals в рублях была очень близка к бюджетному уровню и составила около 6300 рублей за баррель.

После падения нефти Urals до примерно $59 и стоящего на месте рубля около 91 рублей за доллар, нефть в рублях теперь составит 5400. Чтобы вернуть нефть в рублях на комфортный для бюджета уровень, необходимо, чтобы курс рубля составил 108-109 рублей за доллар. То есть, необходимо девальвировать рубль примерно на 17-18 рублей. Понятно, что такой рубль окажет влияние на стоимость импорта и, как следствие, на повышение цен во внутренней торговле. Инфляция продолжит свое шествие и, чтобы ее обуздать, ключевую ставку Центробанка РФ будут повышать или не снижать.

В отличие от большинства стран мира, колебания цен на мировом рынке не сказываются на ценниках российских заправок Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Что будет с топливом?

Что касается важных для российских граждан и организаций цен на моторное топливо на российском внутреннем рынке, то следует понимать, что у нас нет тесной корреляции с мировыми ценами на нефть. В отличие от большинства стран мира, колебания цен на мировом рынке не сказываются на ценниках российских заправок.

Так происходит из-за большой налоговой нагрузки, которая на сегодняшний день для крупных нефтяных российских компаний составляет от 70 до 75%, для малых компаний - не менее 80%. У нас на заправках доля, собственно, цены нефти в конечной стоимости топлива составляет весьма малую часть.

Себестоимость нефтепродуктов составляет 10–12% стоимости бензина или дизеля. Транспортировка добавляет еще примерно 7–8%. Основная часть цены топлива — это различные государственные сборы, на них приходится около 70%. Примерно 30% занимают налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), 20% составляет НДС, еще 20–22% — различные акцизы, которые идут на обустройство дорожной инфраструктуры. Оставшаяся небольшая часть — это торговые надбавки АЗС и другие наценки. Как видите, влияние цены на нефть при таком обустройстве конечной цены топлива для российского потребителя минимально.

Себестоимость нефтепродуктов составляет 10–12% стоимости бензина или дизеля. Транспортировка добавляет еще примерно 7–8% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Есть повод для паники?

Паниковать из-за снижения цен на нефть еще очень рано. Да, цены упали, да, сильно, но, как говорится, еще не вечер. Потому что наблюдаемая негативная динамика на мировом рынке слишком краткосрочна, чтобы делать какие-либо выводы. В том числе и по решению властей по девальвации рубля.

Чтобы по-настоящему запаниковать, необходимо, чтобы эта негативная динамика продолжалась хотя бы месяц-другой. А, так, есть вероятность, что она может развернуться хоть завтра в сторону роста цен на нефть. Не исключено, что это действительно краткосрочное спекулятивное явление, ведь у американцев приближаются выборы, а действующей администрации США выгодны низкие цены на американских заправках.

Если у нас в России на избирательных участках устраивают распродажи дешевой гречки, то в Америке избирателей задабривают дешевым бензином и дизелем. Так и живем.