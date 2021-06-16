Ранние грибы и африканские комары: ученые назвали последствия аномальной жары в Казани

К концу столетия потеплеет на 5 градусов

Метеорологи бьют тревогу: на протяжении последних шести-семи лет они ежегодно отмечают температурные рекорды. Минувший май в наших широтах занял второе место по теплу за 130 лет, в июне стоит аномальная жара. Если такая тенденция сохранится, то уже к концу столетия в нашей стране существенно потеплеет.

«Какие изменения произошли за последние годы? Ежегодно растет температура, начиная с 2015 года фиксируются температурные рекорды. Скорость повышения температуры на земном шаре за сто лет составляет примерно 0,2 градуса за 10 лет, за сто лет это будет 2 градуса. На территории России наблюдаются высокие темпы повышения среднегодовых температур. Если такой темп сохранится, то к концу столетия среднегодовая температура поднимется на 5 градусов. В арктических широтах температура растет быстрее в три-четыре раза, чем на всем земном шаре», – сообщил профессор, доктор географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

Летние периоды в нашей полосе бывали разными. Но наиболее запоминающимся стал 2010 год, когда летом температура в Казани поднималась до рекордных 40 градусов. Тогда установился стационарный антициклон, который подпитывался юго-восточными ветрами из Казахстана. На протяжении трех месяцев стояли жара и засуха, что негативно сказалось на урожае. Не удивительно, что сейчас многие опасаются повторения этих событий.

«Нынешнее лето началось 9 мая, когда среднесуточная температура перешла через 15 градусов тепла, с тех пор она не опускалась. Лето началось раньше и отняло целый месяц у весны. С чем это связано? Погоду и климат определяют три фактора: солнечная радиация, прогретая поверхность земли и атмосферная циркуляция. Когда эти три фактора работают сообща, много солнца и мало облаков, то лето будет жарким», – отметил профессор КФУ.

Спикер сообщил, что климатическим вызывам сейчас уделяется значительное внимание. Эта проблема стала научной, политической и экономической, в мире реализуется программа по защите климата. Данный вопрос недавно поднимался на саммите с участием Президента РФ. Действует Парижское соглашение, «потому что нельзя повышать температуру больше, чем на 1,5-2 градуса, чем она есть».

«С 1900 года среднеглобальная температура поднялась на 1,2 градуса, это очень много. Повысилась концентрация углекислого газа. Изменения большие, и они настораживают. С изменением климата возможны негативные последствия», – подчеркнул Переведенцев.

Спикер проинформировал, что по сравнению с прошлым веком в этом «температура только растет, сказывается антропогенный фактор». Благодаря деятельности человека в атмосфере растет концентрация углекислого газа, метана, азота, фотонов.

Засуха негативно скажется на урожае

В связи с глобальным потеплением и изменением климата в республике увеличивается вегетационный период. Лето становится более продолжительным, а весна сокращается. В этом году конец весны и начало лета выдались засушливыми.



«Нас больше всего беспокоят осадки. По данным нашей метеостанции, в мае выпала половина осадков от нормы, в июне выпало 23 мм при норме 63 мм. Недобор осадков наблюдается на Европейской территории, Северном Кавказе, в Западной Сибири», – добавил Переведенцев.

В свою очередь доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев отметил, что суммарное количество осадков, выпавших в Казани с ноября прошлого года, составило 270 мм при норме 284 мм.

«Аграрии и ученые Института экологии и природопользования отмечают, что ничего непредотвратимого пока не произошло. При грамотных агротехнических мероприятиях урожай может быть хорошим. Примером таких мероприятий может быть боронование – технология весеннего закрытия влаги в почве», – сказал он.

Для аграриев важна такая характеристика, как сумма активных температур, при которых происходит активная вегетация растений. За всю историю наблюдается тренд к повышению данного показателя. Если рассматривать период с 1 января до 14 июня, то к сегодняшнему дню сумма активных температур достигла значения в 902 градуса, что занимает третье место с 1966 года. Предыдущие рекорды отмечались в 1995 и 2015 годах.

Однако эксперты КФУ считают, что если в ближайший месяц будет жарко и сухо, то слабая корневая система растений не обеспечит их достаточным количеством влаги. Такая опасность существует ежегодно в мае и июне.

Тимур Аухадеев также отметил, что, по оценкам ученых Института экологии и природопользования КФУ, с учетом нынешнего состояния почвы и культур и частичного пересева прогностическое значение урожая составляет 40 центнеров с гектара. Это неплохой показатель для нашей территории.

В Казань мигрировали «африканские комары»

Изменения климата негативно влияют на растительный и животный мир. В результате в наших широтах появились непривычные для нас насекомые.

«Изменения климата негативно влияют на животный мир. Так, в наших широтах появились африканские насекомые, комары, к которым мы не привыкли. Они мигрируют», – отметил Юрий Переведенцев.

Тимур Аухадеев добавил, что на самом деле комаров в этом году пока не так много. Дело в том, что для их активного размножения необходимы два фактора – тепло и влага.

«Если тепла нам сейчас действительно хватает, то влаги пока недостаточно. Должны быть дожди, формирующие лужи и мелкие водоемы, в которых развиваются личинки комаров. Реки и озёра для этого не годятся, поскольку там обитают рыбы и поедают эти личинки», – пояснил он.

Грибы появились раньше на месяц

Рекордные температуры в мае и июне стали причиной необычных явлений в природе в Казани. В этом году наблюдалось редкое явление – «взрывное цветение сирени» и на месяц раньше появились грибы.

«В этом году наблюдалось синхронное цветение черемухи, сирени и рябины. Обычно сначала отцветает черемуха, приходит похолодание и через пару недель цветет сирень. Это не единственное явление, которое сдвинулось. Уже сейчас в лесах замечены грибы, относящиеся к среднелетним видам. Лето пришло заметно раньше, затяжная волна тепла создала идеальные условия для цветения плодово-ягодных деревьев. Для тополя также были созданы идеальные условия для цветения. Изобилие тополиного пуха – следствие недобора осадков», – рассказал Тимур Аухадеев.

Спикер проинформировал, что в целом последние полгода оказались достаточно контрастными. Зимой в Казани были установлены отрицательные температурные рекорды, май показал себя как летний месяц. С 14 по 18 мая было побито сразу пять абсолютных рекордов. Среднемайская температура составила 18,3 градуса.

«Подобная погода наблюдается в Крыму в июне, вот такой у нас был «крымский май». Месяц занял второе место за историю метеонаблюдений, перекрыв предыдущий максимум в 1906 году. Вторая декада мая не имела аналогов за всю историю метеонаблюдений, она имела среднюю температуру 23,3 градуса. Это абсолютный максимум за всю историю», – подчеркнул эксперт КФУ.

В Казань придут град и ураганы

Опасные метеорологические явления, которые наносят ущерб, участились на территории России в последние годы. Не стало исключением и это лето.

«На территории России в последние годы наблюдается тенденция возрастания опасных метеоявлений. Что значит «опасные явления летнего периода»? Это мощные кучевые облака, при которых можно ожидать ливень или град. Недавно такое явление было в Сармановском районе, а в Арске шквал сбросил все столы и сорвал Сабантуй. Это ливни, шквалы и смерчи, которых стало все больше. Больше стало ураганов, за которыми ведутся наблюдения», – отметил Юрий Переведенцев.

Спикер считает, что таких опасных метеоявлений с каждым годом становится все больше. Шквалы ежегодно в летний период ломают деревья, которые падают на машины, причиняя ущерб их владельцам.

Ближайшая декада будет жаркой

Температура воздуха в Казани и по Татарстану в ближайшую декаду будет на 4-5 градусов выше нормы. Поэтому класс пожароопасности поднимется.

«Над нашей территорией образуется антициклон, мы будем находиться в его восточной периферии. В ближайшие четверг и пятницу из-за холодного фронта понизится температура. В норме среднесуточная температура сейчас должна составлять 18-19 градусов, а к концу месяца – 20 градусов. Завтра в городе ожидаются осадки. Таким образом, в ближайшие два дня температура будет в пределах нормы, а потом опять пойдет нагрев», – сказал профессор КФУ.

Также было отмечено, что в связи с аномальной жарой в республике сохраняется высокая пожароопасность. С 11 мая Гидрометцентр РТ ежедневно по Татарстану объявляет штурмовые предупреждения о жаре и пожароопасном периоде. Согласно данным экспертов КФУ, такая ситуация сохранится и будет нарастать. Класс пожароопасности вскоре увеличится до пятого.

Какая погода будет в июле и августе

По прогнозу Гидромета РФ, температура и осадки в июне, июле и августе этим летом ожидаются в пределах нормы. Однако такие долгосрочные прогнозы сбываются лишь на 60-70%. Существует большая вероятность, что все лето будет жарким.

«В том, что температуры будут выше нормы, сомневаться не приходится. Сегодня среднесуточная температура в норме должна составлять 18-19 градусов, но фактически она выше на 4 градуса. Жарким будет 16 июня и конец недели. Что касается осадков, будем надеяться, что наберется норма. Пока у нас проблемы с осадками, а они очень нужны», – пояснил Юрий Переведенцев.

Среднемесячная температура в июне в норме в Казани составляет 18 градусов, в июле – 20 градусов. Осадки во второй летний месяц в норме должны выпасть на уровне не менее 70 мм. Дожди летом часто носят ливневый и локальный характер. В августе в норме среднемесячная температура составляет 17,5 градуса, а осадки выпадают на уровне 55-60 мм за месяц. В сентябре в нашем регионе температура будет выше нормы, ожидается недобор осадков.