Ранко Тепавчевич: «ЦУМ – это открытая площадка для всех народов»

Центр уникального мастерства (ЦУМ) в Казани должен стать площадкой для проведения международных встреч, знакомства с культурой республики и обмена опытом между представителями разных регионов и стран. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Центр развития креативных индустрий Республики Татарстан» Ранко Тепавчевич на пресс-конференции, посвященной итогам первых шести месяцев работы центра.

«Миссия ЦУМа – стать своеобразной гостиной Республики Татарстан», – подчеркнул Тепавчевич.

По его словам, ЦУМ уже становится площадкой для проведения крупных деловых и культурных мероприятий, в том числе международного уровня. Недавно здесь прошел Российско-Индийский бизнес-форум «ТАЙМ», а гости из других регионов и стран регулярно посещают мастерские и знакомятся с работами татарстанских ремесленников.

При этом он отметил, что деятельность центра не ограничивается исключительно татарской культурой. Сам Тепавчевич родом из Сербии и приехал в Казань в 2009 году. По его словам, Татарстан обладает сильной культурной идентичностью, однако ЦУМ должен оставаться открытой площадкой для представителей разных народов и творческих направлений.

В центре уже проходят выставки и мероприятия, посвященные культуре других регионов России. В частности, 4 ноября здесь откроют павильон «Маленькая Якутия». Кроме того, на днях ЦУМ посетили представители Ингушетии, с которыми обсуждались возможности дальнейшего сотрудничества и обмена опытом.

Еще одним направлением работы станет проект «Культурная столица», в рамках которого 45 районов Татарстана смогут представить в ЦУМе свои традиции, ремесла и культурные программы. По словам Тепавчевича, это позволит сделать центр местом притяжения для жителей всей республики, а не только Казани.

Кроме того, в 2027 году историческое здание бывшего универмага отметит 50-летие со дня открытия. Как уточнили в пресс-службе ЦУМа, подготовка к юбилею уже обсуждается, однако конкретная программа праздничных мероприятий пока не определена.

Как уточнили в PR-службе ЦУМа, сегодня в историческом здании работают 68 резидентов. Их изделия рассматривает художественно-экспертный совет. На одном из последних заседаний было представлено около 430 работ.

Высокую оценку мастерству резидентов дали и представители Государственного Эрмитажа, посетившие центр. По информации пресс-службы, заместитель генерального директора музея отметила, что некоторые изделия татарстанских мастеров соответствуют музейному уровню.

За первые шесть месяцев работы обновленный ЦУМ посетили более 600 тыс. человек. Из них свыше 100 тыс. стали участниками различных мероприятий, сообщил Тепавчевич.