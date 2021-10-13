Раненных в боях с радикалами татар Афганистана прооперировали индийские врачи

Фото: ИА «Татар-информ»

На днях индийские нейрохирурги провели сложнейшие операции двум татарским ополченцам Афганистана, которые получили ранения, сдерживая натиск радикальных группировок на стратегически важных направлениях недалеко от границ Узбекистана и Таджикистана.

«Двум бойцам отряда самообороны татарской общины Афганистана сделаны операции. У первого было обширное осколочное ранение, нестабильный перелом позвоночника. У второго огнестрельное ранение в голову. Была повреждена скуловая кость и челюсть», — проинформировал журналиста ИА «Татар-информ» генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.

Именно благодаря посреднической деятельности фонда нуждающиеся в медицинской помощи ополченцы татарской общины были вывезены на лечение в медицинские учреждения Индии, Пакистана, Ирана и Турции. Желание оказать медицинскую помощь раненым подтвердили Тайланд и ОАЭ. Также лидеры татарской общины с соответствующей просьбой направили письмо на имя руководства Татарстана.

Рустам Хабибуллин от имени благотворительного фонда выразил благодарность руководству стран, которые откликнулись на просьбу принять на лечение тяжело раненных бойцов отрядов самообороны. По его словам, прооперированные ополченцы идут на поправку и в свободное от врачебных процедур время продолжают изучать онлайн татарский язык.