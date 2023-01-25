Раненый участник СВО из Мамадышского района провел патриотические уроки в родном селе

Раненый участник спецоперации из Мамадышского района провел патриотические уроки в родном селе Куюк Ерыкса, а также принял участие в сходах граждан.

Фанзиль — борец, спортсмен. Ему всего 20 лет, на спецоперацию он пошел в июле 2022 года по контракту. Там он получил осколочное ранение, также у него была сломана рука.

После лечения в военном госпитале он приехал домой на побывку. За время нахождения в родном селе он встречался с местными школьниками в Куюк-Ерыксинской СОШ, проводил с ними патриотические уроки. Фанзиля также пригласили на сход граждан поселения, где он смог встретиться и поговорить с руководством поселения и района.

Руководитель исполкома Мамадышского района Олег Павлов рассказал, что в поселении проводятся встречи с семьями мобилизованных граждан, узнают об их бытовых проблемах, например кому нужно доставить или наколоть дрова, озвучивают меры поддержки, говорят о сельскохозяйственных программах, создании малых ферм и реализации грантов.

Накануне Фанзиля проводили на службу. Он ушел со словами: «У меня очень хороший командир, настоящие друзья. Несмотря на состояние здоровья, я не могу сидеть дома. Я возвращаюсь на защиту Родины!»

В пресс-службе администрации района в разговоре с «Татар-информом» отметили, что сходы граждан в сельских поселениях в этом году проходят с новшествами и связано это именно с проведением спецоперации. В программу сельского схода включаются посещения и встречи с семьями мобилизованных. Отличается в этом году и настроение самих сельчан.

«Тема спецоперации и все, что с ней связано, — одна из основных сегодня для сельчан. Люди не говорят о каких-то материальных благах и комфорте, их интересует сейчас больше духовное, они хотят мира и спокойствия», — поделились в администрации.