Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Раненый солдат и Снегурочка»: нижнекамец посвятил снежные фигуры бойцам СВО
Житель села Большое Афанасово Нижнекамского района Ильхам Бадамшин лепит фигуры из снега и посвящает их военным, которые несут службу в зоне СВО.
Мужчина даже придумал историю знакомства влюбленных. Солдат в военной форме, с орденами, обнимает девушку. Будто только вернулся домой к возлюбленной.
«Композиция такая: солдат звонит Дед Морозу, спрашивает, где вы находитесь? Они в Большом Афанасово. И Дед Мороз отправляет свою Снегурочку в аэропорт „Бегишево“ встречать солдат. Раненый солдат идет из госпиталя, Снегурочка влюбляется в него», — рассказал о задумке автор снежной фигуры.
Композицию из снега мужчина лепил примерно 2 недели. «Сначала нужно было укрепить снег каркасом из дерева, потом вылепить формы, ну и одеть персонажей», — рассказывает мужчина.
Помогала ему внучка. Снежных фигур на участке у Ильхама несколько. Вообще мужчина каждый год лепит их из снега, обычно посвящает композиции наступающему году.
Здесь у него Дед Мороз пьет чай за столом в беседке. Северный олень, которого тоже пришлось делать пару недель. Фигура получалась крепкая, на олене можно даже посидеть. И, конечно же, в этом году во дворе Ильхама Бадамшина появился символ нового года — Дракон.
«Он железный, прутки, крылья сделал. Много работы, конечно», — рассказал мужчина.
В планах у сельчанина слепить еще что-нибудь из снега, посвященное СВО. Но что это будет, он пока думает.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»