«Раненый солдат и Снегурочка»: нижнекамец посвятил снежные фигуры бойцам СВО

Фото: Надежда Багаутдинова

Житель села Большое Афанасово Нижнекамского района Ильхам Бадамшин лепит фигуры из снега и посвящает их военным, которые несут службу в зоне СВО.

Мужчина даже придумал историю знакомства влюбленных. Солдат в военной форме, с орденами, обнимает девушку. Будто только вернулся домой к возлюбленной.

Фото: Надежда Багаутдинова

«Композиция такая: солдат звонит Дед Морозу, спрашивает, где вы находитесь? Они в Большом Афанасово. И Дед Мороз отправляет свою Снегурочку в аэропорт „Бегишево“ встречать солдат. Раненый солдат идет из госпиталя, Снегурочка влюбляется в него», — рассказал о задумке автор снежной фигуры.

Фото: Надежда Багаутдинова

Композицию из снега мужчина лепил примерно 2 недели. «Сначала нужно было укрепить снег каркасом из дерева, потом вылепить формы, ну и одеть персонажей», — рассказывает мужчина.

Помогала ему внучка. Снежных фигур на участке у Ильхама несколько. Вообще мужчина каждый год лепит их из снега, обычно посвящает композиции наступающему году.

Фото: Надежда Багаутдинова

Здесь у него Дед Мороз пьет чай за столом в беседке. Северный олень, которого тоже пришлось делать пару недель. Фигура получалась крепкая, на олене можно даже посидеть. И, конечно же, в этом году во дворе Ильхама Бадамшина появился символ нового года — Дракон.

Фото: Надежда Багаутдинова

«Он железный, прутки, крылья сделал. Много работы, конечно», — рассказал мужчина.

В планах у сельчанина слепить еще что-нибудь из снега, посвященное СВО. Но что это будет, он пока думает.

Фото: Надежда Багаутдинова

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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