Раненый кассетным боеприпасом боец из РТ: «Встреча с семьей помогла забыть о всех болях»

Фото: Индира Сайфуллина

Военнослужащий из Бавлинского района находится сейчас на реабилитации. 8 января он был ранен в одном из боев.

«С начала военной операции я находился на Купянском направлении ЛНР, а с октября 2023 года мы были переброшены в Авдеевское направление ДНР. Это самый активный фронтовой участок в периметре специальной военной операции, — рассказал бавлинец. — Был уже вечер, но взрывы и обстрелы не прекращались. Стемнело. Когда наступила ночь, обстрелы чуть стихли. Но терять бдительность нельзя ни на секунду. Мы в этот вечер находились в окопе. Вражеская сторона начала обстреливать кассетами. От них я получил ранения в ногу, спину и руку. Как уже всем известно, кассетный снаряд — это оружие массового поражения с ужасающим эффектом», — рассказал военный свою историю.

Фото: Индира Сайфуллина

По словам бойца, первые секунды он ничего не понял, почувствовал только сильную боль.

«Везде сочилась кровь: на руках, ногах и в области поясницы, — вспоминает он. — Понял, что сильно ранило меня. Боевые товарищи незамедлительно оказали первую медицинскую помощь, доложили руководству и было принято решение вывести меня на точку эвакуации. Сняли с меня одежду и посмотрели, насколько серьезны раны. Раны были многочисленными и серьезными».

Фото: Индира Сайфуллина

Ребята сразу же обработали раны, перевязали. Глубокие раны оказались на руках, на коленях и на пояснице. Срочно требовалась медицинская помощь. Она была оказана в подвале дома, то есть на точке эвакуации. После этого бойца повезли в больницу, а оттуда уже происходила дальнейшая эвакуация по военным госпиталям. Так как ранение было серьезным, производилась эвакуация дальше и дальше в тыловые госпитали. Таким образом, боец оказался в казанской больнице.

На днях военнослужащему сделали очередную операцию на руку. По словам врачей, сильно поврежден локтевой сустав, на руке множество мелких осколков от снаряда. Они наверное так и останутся, так как эти мелкие осколки не магнитятся. Мелкие осколки останутся и в поясничном отделе. Ногу оперировали, но врачи не смогли до конца найти осколки, видимо, предстоит еще одна операция.

Фото: Индира Сайфуллина

После операции был такой момент, который помог забыть о всех болях. Приехала семья — жена и трое детей.

«Младшую дочь я вижу только третий раз. Ей скоро исполнится годик. Горько, что я не могу видеть, как она растет. Первый раз в отпуск приехал, ей уже было три месяца, — говорит он. — Старшая дочь понимает, она воспринимает все спокойно. А средненькая заплакала, увидев меня. Везде повязки. Через день они уехали. Тогда уже заплакала старшая дочь».

Фото: Индира Сайфуллина

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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