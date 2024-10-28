Раненый боец ВС РФ на СВО две недели в одиночку оборонял стратегический объект

Раненый младший сержант ВС РФ Владислав Куданов две недели в одиночку оборонял стратегический объект до прихода основных сил.



Штурмовая группа Куданова получила приказ завладеть зданием в одном из освобождаемых населенных пунктов.



ВС РФ, благодаря действиям младшего сержанта, смогли зайти в населенный пункт и отбить часть улиц, а потом и полностью освободит его.



Как сообщает ТАСС, рядовой Дмитрий Хохлов огнем сбил квадрокоптер противника.