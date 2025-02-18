Раненые гранды: кто из топ-клубов КХЛ является лакомым куском для первого раунда плей-офф

Чуть более чем месяц до конца регулярного чемпионата КХЛ. Таблицы Западной и Восточной конференции постепенно начинают приобретать окончательный вид. Кто из топ-клубов подходит к плей-офф на данный момент не в самой лучше форме и может стать приятным соперником для остальных - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Придет ли СКА к стабильности за оставшийся отрезок регулярного чемпионата?

Очевидно, что главный лакомый кусочек среди топ-клубов на Западе - это СКА. Петербуржцы проводят крайне непростой во всех смыслах сезон и за месяц до конца регулярного чемпионата подходят к плей-офф далеко не в оптимальных кондициях.

Первая и ключевая проблема СКА, которая может помешать клубу пройти элементарно первый раунд – отсутствие как такового первого номера среди голкиперов. В обойме «сине-бело-голубых» находятся три вратаря: Павел Мойсевич, Егор Заврагин и Артемий Плешков. Все выступают в этом сезоне очень нестабильно.

СКА – лидер чемпионата с большим отрывом по количеству замен вратарей в одном матче. Петербуржцы пропускают неприлично много для топ-команды. Для понимания: даже у «Сочи» (11 место на Западе») меньше пропущенных шайб (173), нежели чем у СКА (175). Неуверенность вратарей передается и защитникам петербуржцев. По общей картине игры в обороне СКА справедливо находится в топ-5 худших команд КХЛ этого сезона.

Вторая причина, которая может создать СКА большие проблемы уже в первом раунде, – это неподдающаяся логике ротация в команде. Петербуржцы обладают чуть ли не двумя полноценными составами, в связи с этим распределение ролей лидеров в клубе очень условное. Слабо из-за постоянных травм смотрится в сезоне Евгений Кузнецов. Совсем потухли Сергей Толчинский с Владимиром Алистровым. А самое результативное звено СКА в крайних встречах – четвертое, с Дедуновым, Коротким и Кузьминым.

Если тренерский штаб петербуржцев не наладит общее состояние в команде, «сине-бело-голубые» и вправду могут легко вылететь уже в первом раунде. Слабее СКА на Западе сейчас смотрятся лишь минское «Динамо» и «Торпедо». Но на этих соперников в плей-офф команда Романа Ротенберга вряд ли попадет.

«Ак Барс» не может акклиматизироваться в себя после Матча Звезд КХЛ

Довольно странным выглядит выступление «Ак Барса» с момента окончания паузы на Матч Звезд КХЛ. Казанцы на неделе проиграли три матча с общей разницей забитых и пропущенных шайб – 3:14. Команда Анвара Гатиятулина должна была стать второй командой на «Востоке» после «Трактора», досрочно оформившей выход в плей-офф. Однако три поражения кряду до сих пор не позволяют татарстанцам достигнуть этого статуса.

В конечном итоге, даже «Автомобилист» Николая Заварухина вышел в плей-офф быстрее, чем «Ак Барс».Сложно сказать, почему у казанского клуба поломалось все то, что работало до наступления паузы. Казанцы к первой декаде февраля шли победоносным ходом, а игра команды была выше всяких похвал.

Последние же три матча «Ак Барса» обнажили сразу ряд проблем, которые есть у команды. Первый момент – тут, как и у СКА, большие вопросы к игре вратарей. Ни Мифтахов, ни Билялов не показали достойного выступления ни в одном из трех предыдущих матчей. Легкие пропущенные шайбы, нервозная игра на ленточке и, как следствие, разгромные счета. Встреча с «Авангардом» стала особенно провальной для «Ак Барса» с точки зрения игры в обороне. А ведь у омичей полный лазарет ключевых хоккеистов (Маклауд, Прохоркин). Фактически «ястребы» разгромили «Ак Барс» полуосновным составом.

Вторая актуальная проблема казанцев – стихийное выступление лидеров. Из текущего состава «Ак Барса» можно выделить, пожалуй, лишь пару игроков, к кому вопросов меньше, чем к остальным. Это Галимов, Яшкин и Лямкин. Неудачно складывается пока выездная серия для только что восстановившегося от травмы Ника Петана, куда-то на несколько матчей пропал Александр Барабанов, который всегда славился своей работоспособностью и эффективностью даже в самые трудные времена команды.

Сегодня у казанцев матч против «Нефтехимика», где подопечные Анвара Гатиятулина должны почувствовать вкус победы и обрести уверенность в преддверии следующих игр.

Два подряд поражения «Сочи» наталкивают болельщиков ЦСКА на негативные мысли?

Главной сенсацией последних дней в КХЛ, на удивление, оказался ЦСКА. «Армейцы» умудрились дважды подряд уступить андердогу «Запада» – «Сочи». Сначала на выезде – 0:2, а потом и дома – 1:4. Особенно болезненным для москвичей, конечно, было вчерашнее поражение.

Коллектив Ильи Воробьева в этом сезоне КХЛ движется по синусоиде. То вгоняет себя в глубокий кризис, то героически из него выбирается и устраивает длительные победные серии. Сейчас «армейцы» идут пятыми в турнирной таблице Западной конференции, отставая от второй строчки всего на два очка.

Тем не менее, поводы для переживаний у фанатов ЦСКА есть: уязвимость основного вратаря – Ивана Просветова, слабые выступления приобретенных в дедлайн игроков – Галиева и Касселса. Не очень выразительно проявляет себя и звено Каменева.

«Армейцы» не выглядят на сегодняшний день командой, способной ровно двигаться от матчу к матчу. Подопечные Воробьева постоянно чередуют плохие матчи с удачными в плане качества хоккея. Подобная нестабильность, конечно, вряд ли окажется критичной в первом раунде. Зато может серьезно помешать в последующих стадиях.

Фото на анонсе: ak-bars.ru