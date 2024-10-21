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СВО 21 октября 2024 10:42

Раненые участники СВО бесплатно получат помощь пластических хирургов

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Военнослужащие, получившие ранения, могут бесплатно получать помощь пластических хирургов. Специалисты занимаются восстановлением повреждений лица и тела, вызванных осколочными ранениями. Об этом в интервью РИА Новости сообщила президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов и главный внештатный специалист Минздрава России Наталья Мантурова.

«Наши специалисты работают с пациентами, пострадавшими от осколочных ранений, восстанавливая поврежденные участки тела и лица. Например, мы активно оперируем на базе военного госпиталя Бурденко и других клиник. Существующие государственные программы позволяют пациентам получать данную помощь бесплатно», – отметила она.

Кроме того, Мантурова добавила, что в рамках этих программ также предоставляются реабилитация и завершающие косметические процедуры. Стоматологи также оказывают бесплатные услуги для военных.

#спецоперация #врачи
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