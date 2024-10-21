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Раненые участники СВО бесплатно получат помощь пластических хирургов
Военнослужащие, получившие ранения, могут бесплатно получать помощь пластических хирургов. Специалисты занимаются восстановлением повреждений лица и тела, вызванных осколочными ранениями. Об этом в интервью РИА Новости сообщила президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов и главный внештатный специалист Минздрава России Наталья Мантурова.
«Наши специалисты работают с пациентами, пострадавшими от осколочных ранений, восстанавливая поврежденные участки тела и лица. Например, мы активно оперируем на базе военного госпиталя Бурденко и других клиник. Существующие государственные программы позволяют пациентам получать данную помощь бесплатно», – отметила она.
Кроме того, Мантурова добавила, что в рамках этих программ также предоставляются реабилитация и завершающие косметические процедуры. Стоматологи также оказывают бесплатные услуги для военных.
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