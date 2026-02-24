Ранее судимый житель РТ предстанет перед судом за убийство подруги на лестничной площадке

Следователи завершили расследование дела в отношении 58-летнего жителя Альметьевска. Мужчину, не раз привлекавшегося к уголовной ответственности, обвиняют в убийстве.

Как сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, осенью 2025 года мужчина поссорился со своей знакомой во время совместного распития алкоголя. В ходе конфликта он избил ее, а затем на лестничной площадке нанес удары ножом в голову. Женщина скончалась в тот же день.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело передано в суд.