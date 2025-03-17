Ранее неизвестная картина Васнецова не превзошла ожиданий Московского аукционного дома

Картина Виктора Васнецова «Богомольцы» была продана на аукционе в Москве за 135 млн рублей, пишет газета «Известия». Эстимейт картины составлял 1,5 млн долларов, то есть почти 130 млн рублей.

«Богомольцы» оказались одной из вариаций работы 1873 года «Нищие певцы». В центре обеих картин – группа странников на привале.

Ранее в интервью ТАСС пресс-служба Московского аукционного дома поделилась своими ожиданиями от предстоящих торгов. «Можно ожидать, что вокруг лота развернется серьезная борьба, а итоговая стоимость значительно превысит эстимейт в 1,5 млн долларов», – заявили тогда в МАД.

Однако итоговая стоимость едва преодолела эстимейт аукционного дома.

В пресс-службе МАД сообщили, что их «топ-лот музейного уровня» был приобретен на аукционе Sotheby’s за 50 тыс. долларов в 2003 году. На тот момент «Богомольцы» считались работой безымянного художника.

В том же 2003 году картину перевезли в Государственный Русский музей, где специалисты установили: произведение принадлежит раннему периоду творчества Виктора Васнецова и датируется 1870-ми годами. В качестве предполагаемых авторов некоторое время рассматривались Иван Крамской, Илья Репин и другие художники.