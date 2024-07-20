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Рандеву с турецкими олигархами, ухо Трампа и муфтий на СВО: обзор событий недели
Раис РТ посетил Турцию с рабочим визитом, в США совершено покушение на Дональда Трампа, в Татарстане прошел телемарафон «Вступай в армию Победы!», социологи фиксируют высокий интерес к выборам в Госсовет РТ, религиозная делегация республики подверглась обстрелу в зоне СВО: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.
3 миллиарда долларов товарооборота не предел: Рустам Минниханов встретился с деловыми кругами Турции
Событие недели в дипломатической жизни республики – рабочий визит Рустама Минниханова в Турецкую Республику. Цель визита была сугубо деловой: Раис Татарстана встречался с турецкими бизнесменами.
С учетом того, что Турция по-прежнему один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана, к визиту Рустама Минниханова было приковано внимание топов турецкой деловой «табели о рангах». Высокий гость – высокий уровень встречи.
Принимающую сторону представляли руководители таких холдингов, как Anadolu Group, Koruma, Şişecam, Hayat, Coşkunöz, Koluman, EKS Plywood Kontrplak, а также руководители турецко-российского делового совета Комитета внешнеэкономических связей Турции, Ассоциации машиностроителей Турции, депутат Великого национального собрания Турции Мустафа Варанк и другие.
Татарстан стремится выступать эффективным связующим региональным звеном между Турцией и Россией. Впрочем, наша республика в своей новейшей истории всегда была таким звеном. А сегодня, когда западный мир ополчился на Россию санкциями, важность таких добрых связей, как у Татарстана с Турцией, возросла многократно. Соответственно, многократно выросли и объемы товарооборота.
«В прошлом году наш товарооборот составил порядка 2,9 млрд долларов, показав впечатляющий рост – почти в 2,5 раза. Турецкие компании, ряд представителей которых сегодня присутствуют на нашей встрече, инвестировали в республику порядка 2 млрд долларов», – подчеркнул на встрече Рустам Минниханов.
Для примера: товарооборот Татарстана с Турцией почти равен его же товарообороту с Китаем, который по итогам 2023 года превысил $3 млрд. Комментируя эту цифру, Раис РТ говорил, что $3 млрд – не предел, объемы торговли будут расти. Те же слова можно сказать и по отношению к Турецкой Республике. Есть куда расти – как по товарообороту, так и по инвестициям. Турецкие инвесторы в Татарстане чувствуют себя очень комфортно – примеры успешных инвестиций на миллионы долларов можно перечислять долго: успешно работают заводы «Кастамону Энтегре», «Хаят Кимья», «Шишеджам», «Джошкуноз», «Колуман», «Тирсан Кардан» и ряд других. Четверть всех инвестиций Турции в Россию приходится на наш регион.
В ходе разговора также обсуждались проекты, которые реализуются сегодня в Татарстане с участием турецких партнеров, и перспективы расширения сотрудничества.
Такие встречи чрезвычайно важны как раз с точки зрения наращивания темпов татарстано-турецкого сотрудничества, а они сегодня растут кратно. И подобный рост наблюдается не только в инвестициях и товарообороте, так же растет и культурное сотрудничество. Столь бурная динамика – свидетельство не только новой геополитической реальности, но и давних дружественных интенсивных контактов по линии международной дипломатии. И этот визит Минниханова стал еще одним кирпичиком в здание братской дружбы Татарстана с Турецкой Республикой.
Одного гонят, в другого стреляют: в США действующего президента призывают сняться с выборов, а на бывшего совершили покушение
Событие недели для всего мира – неудавшееся покушение на Дональда Трампа и последовавшее за этим резкое обострение предвыборной борьбы за пост президента США.
Президент США Джо Байден в третий раз заразился коронавирусом. До этого он трижды кололся «супер-пупер-вакциной» Pfizer. В среду 81-летний Байден посетил предвыборное мероприятие в Лас-Вегасе. Вечером он должен был выступить там с речью, но отменил ее после положительного результата анализа на Covid-19. И удалился в свой дом в штате Делавэр для самоизоляции. Пока у него, как пишут, только кашель и насморк, но кто знает, кто знает, как изношенный организм политика справится с заболеванием.
Это выглядит очень комично, как и сам «Сонный Джо» в последние несколько лет, хотя смеяться над впадающим в деменцию стариком некомильфо. Мир уже и не реагирует на очередные приступы старческого слабоумия, демонстрируемые Байденом на публике. Даже мемы с ляпами, спотыканиями и рукопожатиями с воздухом давно приелись публике.
Тревожит другое – что этот аксакал не только действующий президент самой могущественной страны в мире, он собирается баллотироваться на новый срок. Хотя то, что Байден не фаворит ноябрьских выборов в президенты США, было ясно уже очень давно.
Просто видно, что старика реально мучают непосильными для него нагрузками в виде исполнения обязанностей лидера огромной страны. И на покой ему следовало уходить очень давно. Тем удивительнее тот факт, что Демократическая партия США за все эти годы не смогла или даже не удосужилась найти ему хоть какую-то, но замену. Право, ну не считать же таковой вице-президента Камалу Харрис, не способную связать несколько слов в одно осмысленное предложение.
Давление на Байдена с целью побудить его выйти из предвыборной гонки усилилось после неудачных дебатов 27 июня с кандидатом в президенты Дональдом Трампом. Он не всегда мог довести до конца свою мысль, порой с трудом подыскивал слова, путался в ответах и заблудился в пространстве. Уже после этих неудачных дебатов на действующего президента стало оказываться чрезвычайно мощное давление от лидеров Демократической партии США и их спонсоров.
В общем, в стане демократов царит настоящая паника, которая еще больше усилилась после неудавшегося покушения на конкурента Байдена. Трампа от пули безумца спас буквально божий промысел, отклонивший его голову от траектории выстрела в последний момент. А американцы весьма и весьма подвержены мистике и верят в такие высшие предзнаменования.
Трамп, кстати, как настоящее воплощение political animal, сразу же перевернул покушение в свою пользу – будучи раненным в ухо, продемонстрировал бойцовский дух и тем самым сформировал эффектную предвыборную медиакартинку. А американцы помимо мистики любят и игру в героев.
Пару новых осиновых кольев в тушку американских демократов Трамп забил, появившись после покушения на национальном съезде Республиканской партии в Милуоки 15 июля, где его официально выдвинули кандидатом в президенты, и назвав имя кандидата на пост вице-президента – сенатора Джеймса Дэвида Вэнса. Это молодой 39-летний политик, выходец из бедной американской глубинки, белый мужчина традиционных взглядов, бывший морпех и предприниматель. Сделал себя сам, как говорится. Вэнс очень выгодно смотрится на фоне лидеров от демократов и может легко стать фаворитом президентских выборов в 2028 году. Трамп просто сыпет козырями в этой карточной игре.
Естественно, что давление на Байдена со стороны демократов, СМИ, соцсетей – все это выросло многократно. И кто знает, может быть, его «отправили» болеть уже позабытым коронавирусом, чтобы в очередной раз подтолкнуть оторванного от реальности человека к необходимости озаботиться своим здоровьем и тем, как спокойно провести остаток жизни.
Есть только один легитимный путь снять Байдена с предвыборной дистанции – его личное решение. Уж так все там устроено, тем более что он выиграл праймериз демократов. Уйти ему лучше сейчас, потому что «часики до выборов тикают» – другим кандидатам от демократов будет остро не хватать именно времени для предвыборной раскрутки.
Пока первую строчку списка сменщиков Байдена заняла Харрис, столь же непопулярная, как и он сам. Есть еще несколько кандидатов из губернаторского и сенаторского корпусов, но они тоже непопулярны, а времени на раскрутку нет. Говорят, что бывшая первая леди Мишель Обама была бы неплохим кандидатом, но она не участвовала в праймериз демократов. И против нее также играет малое количество времени до выборов.
И похоже, что Байден все-таки уходит из большой политики.
«Президент Байден согласился выйти из гонки в качестве кандидата от демократов. Это произойдет уже на нынешних выходных. Речь [соответствующего содержания] для него составляется», – заявил в четверг вечером в эфире телеканала Newsmax американский политический обозреватель и комментатор Марк Халперин, ссылаясь на «многочисленные источники в стане демократов». Так ли это на самом деле? Скоро узнаем.
Набат для патриотов: в Татарстане состоялся 12-часовой телемарафон «Вступай в армию Победы!»
Событие недели в патриотической жизни республики – на телеканале «Татарстан – Новый век» состоялся 12-часовой марафон «Вступай в армию Победы!». Эфир был наполнен историями с передовой, информацией о поддержке военных и их семей, а также яркими патриотическими выступлениями. Трансляцию телемарафона можно было посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн.
Красной нитью через весь телемарафон проходил призыв, ставший его названием: «Вступай в армию Победы!» – слова, звучащие как набат для патриотов.
«Наш телемарафон – это послание для людей с твердыми убеждениями, истинных патриотов, готовых встать на защиту Родины. Опыт показывает: на передовой нужны те, кто непоколебимо верит в правоту своего дела и готов идти до конца. Мы говорим о патриотизме, о долге, о нерушимом единстве фронта и тыла – только вместе мы сможем добиться победы», – рассказал «Татар-информу» генеральный директор телеканала «Татарстан – Новый век» Ильшат Аминов.
В ходе марафона звучала информация о единовременной выплате в 1,5 млн рублей для тех, кто заключит контракт. Татарстан сегодня предлагает одни из самых привлекательных условий для военнослужащих по контракту в России.
Участие в марафоне приняли более 60 гостей, среди которых были герои специальной военной операции, самоотверженные волонтеры, опытные медики, руководители районов и талантливые артисты, поделившиеся своими историями.
Запомнился, например, трогательный рассказ о том, как помогает фронту второклассник-волонтер Артемий – он отправляет от себя теплые письма и… саморезы.
«Я подумал: у меня есть удобная кровать, а у солдат на фронте – нет. Отправлю им саморезы, чтобы они смогли сделать себе кровати», – простодушно поделился мальчик.
Многим запомнилось выступление юного певца и поэта Ранеля Сафина и его дедушки Табриса Зиннатуллина. 13-летний вокалист, которого ведущие окрестили «татарским Шаманом», покорил зрителей исполнением проникновенных патриотических песен. Ранель признался, что патриотизм для него – неиссякаемый источник вдохновения.
Такое событие, как многочасовой марафон, может быть, и кажется кому-то устаревшим форматом, но это обманчивое ощущение – формат оказался востребован. Одна только трансляция во «ВКонтакте» собрала свыше 100 тыс. просмотров и немало положительных откликов от аудитории. Народ Татарстана един в своей горячей поддержке тех, кто сейчас на передовой или отправляется на нее. Наши бойцы – люди несгибаемой воли и отваги. И в Татарстане об этом помнят и будут помнить всегда.
Ожидается очень высокая явка: социологи фиксируют высокий интерес к выборам в Госсовет Татарстана
Всего ничего осталось до главного события года во внутренней политике Татарстана – 8 сентября 2024 года состоятся выборы депутатов в Государственный Совет республики, которые пройдут в режиме однодневного голосования.
В Казанском Кремле на этой неделе состоялся форум «Мой голос», приуроченный к этому событию.
«Форум “Мой голос” – классное мероприятие. На нем впервые была найдена форма прямого диалога власти, организаторов избирательного процесса и гражданина. Выборы перестают ограничиваться для населения визитом на избирательный участок, граждане могут задать любой вопрос избирательной комиссии и экспертам, выяснить, нет ли подводных камней, и многое другое», – отметил выступивший на форуме депутат Госдумы РФ от РТ Олег Морозов.
На протяжении почти полутора часов эксперты, среди которых помимо Морозова были министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, политический консультант Владимир Кутилов и другие, отвечали на вопросы зрителей. Они касались как избирательной системы в целом, ее открытости и методов проведения, так и предстоящей кампании по выборам депутатов Госсовета Татарстана. Модератором встречи выступил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.
Много внимания на форуме уделили теме молодых избирателей. Так, Владимир Кутилов заверил, что наблюдается тенденция повышения их интереса к избирательному процессу.
«В ближайшие годы мы получим сильный всплеск интереса к выборам у молодой аудитории. Мы это видим и сейчас по соцопросам. Учитывая, что сейчас мы находимся на пути оздоровления общества, становления ценностно-идеологических основ, подобный рост заинтересованности неизбежен», – заявил он.
Но не только у молодых граждан всплеск интереса к этим выборам – вся масса избирателей Татарстана намерена принять самое активное участие в выборном процессе. По данным социологических исследований, около 76% татарстанцев подтвердили, что придут на избирательные участки.
«Но впереди еще два месяца, будет нарастать информирование, политические партии развернут агитацию, и ЦИК РТ проводит большую работу в этом направлении. Поэтому мы ожидаем очень высокую явку», – пояснил Кутилов.
Всего на выборы в Госсовет РТ зарегистрировались 427 кандидатов, из них 179 – по единому округу и 248 – по одномандатным округам. Всего депутатских кресел в парламенте 100, так что борьба за них обещает быть интересной.
«Когда читали намаз, прозвучали взрывы»: двое суток ВСУ пытались уничтожить религиозную делегацию Татарстана в зоне СВО
«Татар-информ» узнал подробности весьма напряженной миссии в зоне СВО религиозных деятелей из Татарстана. Делегация под руководством муфтия Камиля Самигуллина под угрозой смерти выполнила свою задачу и добралась до солдат на передовой.
В зону СВО отправилась группа священнослужителей, среди которых были муфтий Камиль хазрат Самигуллин, его помощник Магомед Хайруллаев, казый, имам-мухтасиб Ютазинского района Марат Марданшин и протоиерей Казанской епархии Андрей Зиньков. Для представителей ДУМ РТ эта поездка в зону спецоперации стала третьей по счету с начала этого года. И в этот раз духовные лидеры выполнили свою миссию и добрались до солдат, чтобы поддержать их и передать гостинцы из Татарстана.
Как стало известно «Татар-информу», ВСУ переполошились и устроили целую охоту на делегацию, выслеживая ее даже по приблизительной дислокации. В первую же ночь по прибытии на передовую татарстанцы столкнулись с прямой угрозой жизни. Часть ночи им пришлось провести в бомбоубежище из-за ракетной тревоги. На второй день пребывания в зоне СВО священнослужители вновь подверглись риску для жизни. Для них в этот день были определены две боевые части, куда они должны были поехать, чтобы встретиться с военнослужащими. Вдруг пришло сообщение, что делегацию «ожидают» ВСУ и будут прилеты. Пришлось срочно развернуться и уехать в другой батальон.
«Командиры потом нам рассказали, что рыскали дроны и были прилеты», — поделился Марат хазрат Марданшин.
Камиль хазрат пообщался с бойцами и передал подарки от мусульман Татарстана.
«Когда мы читали намаз, метрах в 700-800 прозвучали взрывы. Все равно мы закончили беседу с бойцами, вместе попили чай. Но внезапно прозвучала тревога, прилетел разведывательный беспилотник. И тут нам говорят: „Раз прилетел разведчик, то сейчас полетят дроны“. Время шло на минуты…. Нам сказали срочно эвакуироваться. Нас опять скрытно вывезли, и только чуть отъехали от части, мы увидели взрывы», — поделился впечатлениями Марат хазрат.
Понятно, что противник отслеживает и пытается уничтожить религиозных деятелей. Ведь приезд священнослужителей (а тем более сразу и христиан, и мусульман) означает, что боевой дух солдат укрепится. Вот и охотятся остервенело на священников, используя данные разведки и сообщения «ждунов» с прифронтовых территорий. Так что, по сути, татарстанские священнослужители совершили подвиг.
ДУМ РТ планирует продолжать поездки в зону СВО и собирает средства для доставки гуманитарного груза солдатам из Татарстана.
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