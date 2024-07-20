Рандеву с турецкими олигархами, ухо Трампа и муфтий на СВО: обзор событий недели

Рабочий визит Рустама Минниханова в Турецкую Республику был сугубо деловой: Раис Татарстана встречался с турецкими бизнесменами Фото: rais.tatarstan.ru

3 миллиарда долларов товарооборота не предел: Рустам Минниханов встретился с деловыми кругами Турции

Событие недели в дипломатической жизни республики – рабочий визит Рустама Минниханова в Турецкую Республику. Цель визита была сугубо деловой: Раис Татарстана встречался с турецкими бизнесменами.

С учетом того, что Турция по-прежнему один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана, к визиту Рустама Минниханова было приковано внимание топов турецкой деловой «табели о рангах». Высокий гость – высокий уровень встречи.

Принимающую сторону представляли руководители таких холдингов, как Anadolu Group, Koruma, Şişecam, Hayat, Coşkunöz, Koluman, EKS Plywood Kontrplak, а также руководители турецко-российского делового совета Комитета внешнеэкономических связей Турции, Ассоциации машиностроителей Турции, депутат Великого национального собрания Турции Мустафа Варанк и другие.

Принимающую сторону представляли руководители таких холдингов, как Anadolu Group, Koruma, Şişecam, Hayat, Coşkunöz, Koluman, EKS Plywood Kontrplak Фото: rais.tatarstan.ru

Татарстан стремится выступать эффективным связующим региональным звеном между Турцией и Россией. Впрочем, наша республика в своей новейшей истории всегда была таким звеном. А сегодня, когда западный мир ополчился на Россию санкциями, важность таких добрых связей, как у Татарстана с Турцией, возросла многократно. Соответственно, многократно выросли и объемы товарооборота.

«В прошлом году наш товарооборот составил порядка 2,9 млрд долларов, показав впечатляющий рост – почти в 2,5 раза. Турецкие компании, ряд представителей которых сегодня присутствуют на нашей встрече, инвестировали в республику порядка 2 млрд долларов», – подчеркнул на встрече Рустам Минниханов.

Для примера: товарооборот Татарстана с Турцией почти равен его же товарообороту с Китаем, который по итогам 2023 года превысил $3 млрд. Комментируя эту цифру, Раис РТ говорил, что $3 млрд – не предел, объемы торговли будут расти. Те же слова можно сказать и по отношению к Турецкой Республике. Есть куда расти – как по товарообороту, так и по инвестициям. Турецкие инвесторы в Татарстане чувствуют себя очень комфортно – примеры успешных инвестиций на миллионы долларов можно перечислять долго: успешно работают заводы «Кастамону Энтегре», «Хаят Кимья», «Шишеджам», «Джошкуноз», «Колуман», «Тирсан Кардан» и ряд других. Четверть всех инвестиций Турции в Россию приходится на наш регион.

В ходе разговора обсуждались проекты, которые реализуются сегодня в Татарстане с участием турецких партнеров, и перспективы расширения сотрудничества Фото: rais.tatarstan.ru

В ходе разговора также обсуждались проекты, которые реализуются сегодня в Татарстане с участием турецких партнеров, и перспективы расширения сотрудничества.

Такие встречи чрезвычайно важны как раз с точки зрения наращивания темпов татарстано-турецкого сотрудничества, а они сегодня растут кратно. И подобный рост наблюдается не только в инвестициях и товарообороте, так же растет и культурное сотрудничество. Столь бурная динамика – свидетельство не только новой геополитической реальности, но и давних дружественных интенсивных контактов по линии международной дипломатии. И этот визит Минниханова стал еще одним кирпичиком в здание братской дружбы Татарстана с Турецкой Республикой.

Давление на 81-летнего Байдена с целью побудить его выйти из предвыборной гонки усилилось после неудачных дебатов 27 июня с кандидатом в президенты Дональдом Трампом Фото: whitehouse.gov

Одного гонят, в другого стреляют: в США действующего президента призывают сняться с выборов, а на бывшего совершили покушение

Событие недели для всего мира – неудавшееся покушение на Дональда Трампа и последовавшее за этим резкое обострение предвыборной борьбы за пост президента США.

Президент США Джо Байден в третий раз заразился коронавирусом. До этого он трижды кололся «супер-пупер-вакциной» Pfizer. В среду 81-летний Байден посетил предвыборное мероприятие в Лас-Вегасе. Вечером он должен был выступить там с речью, но отменил ее после положительного результата анализа на Covid-19. И удалился в свой дом в штате Делавэр для самоизоляции. Пока у него, как пишут, только кашель и насморк, но кто знает, кто знает, как изношенный организм политика справится с заболеванием.

Это выглядит очень комично, как и сам «Сонный Джо» в последние несколько лет, хотя смеяться над впадающим в деменцию стариком некомильфо. Мир уже и не реагирует на очередные приступы старческого слабоумия, демонстрируемые Байденом на публике. Даже мемы с ляпами, спотыканиями и рукопожатиями с воздухом давно приелись публике.

Тревожит другое – что этот аксакал не только действующий президент самой могущественной страны в мире, он собирается баллотироваться на новый срок. Хотя то, что Байден не фаворит ноябрьских выборов в президенты США, было ясно уже очень давно.

Просто видно, что старика реально мучают непосильными для него нагрузками в виде исполнения обязанностей лидера огромной страны. И на покой ему следовало уходить очень давно. Тем удивительнее тот факт, что Демократическая партия США за все эти годы не смогла или даже не удосужилась найти ему хоть какую-то, но замену. Право, ну не считать же таковой вице-президента Камалу Харрис, не способную связать несколько слов в одно осмысленное предложение.

Давление на Байдена с целью побудить его выйти из предвыборной гонки усилилось после неудачных дебатов 27 июня с кандидатом в президенты Дональдом Трампом. Он не всегда мог довести до конца свою мысль, порой с трудом подыскивал слова, путался в ответах и заблудился в пространстве. Уже после этих неудачных дебатов на действующего президента стало оказываться чрезвычайно мощное давление от лидеров Демократической партии США и их спонсоров.

В общем, в стане демократов царит настоящая паника, которая еще больше усилилась после неудавшегося покушения на конкурента Байдена. Трампа от пули безумца спас буквально божий промысел, отклонивший его голову от траектории выстрела в последний момент. А американцы весьма и весьма подвержены мистике и верят в такие высшие предзнаменования.

Трамп, как настоящее воплощение political animal, сразу же перевернул неудавшееся покушение в свою пользу – продемонстрировал бойцовский дух, будучи раненым, и тем самым сформировал эффектную предвыборную медиакартинку Фото: ru.wikipedia.org , CC BY-SA 3.0

Трамп, кстати, как настоящее воплощение political animal, сразу же перевернул покушение в свою пользу – будучи раненным в ухо, продемонстрировал бойцовский дух и тем самым сформировал эффектную предвыборную медиакартинку. А американцы помимо мистики любят и игру в героев.

Пару новых осиновых кольев в тушку американских демократов Трамп забил, появившись после покушения на национальном съезде Республиканской партии в Милуоки 15 июля, где его официально выдвинули кандидатом в президенты, и назвав имя кандидата на пост вице-президента – сенатора Джеймса Дэвида Вэнса. Это молодой 39-летний политик, выходец из бедной американской глубинки, белый мужчина традиционных взглядов, бывший морпех и предприниматель. Сделал себя сам, как говорится. Вэнс очень выгодно смотрится на фоне лидеров от демократов и может легко стать фаворитом президентских выборов в 2028 году. Трамп просто сыпет козырями в этой карточной игре.

Естественно, что давление на Байдена со стороны демократов, СМИ, соцсетей – все это выросло многократно. И кто знает, может быть, его «отправили» болеть уже позабытым коронавирусом, чтобы в очередной раз подтолкнуть оторванного от реальности человека к необходимости озаботиться своим здоровьем и тем, как спокойно провести остаток жизни.

Есть только один легитимный путь снять Байдена с предвыборной дистанции – его личное решение. Уж так все там устроено, тем более что он выиграл праймериз демократов. Уйти ему лучше сейчас, потому что «часики до выборов тикают» – другим кандидатам от демократов будет остро не хватать именно времени для предвыборной раскрутки.

Пока первую строчку списка сменщиков Байдена заняла Харрис, столь же непопулярная, как и он сам. Есть еще несколько кандидатов из губернаторского и сенаторского корпусов, но они тоже непопулярны, а времени на раскрутку нет. Говорят, что бывшая первая леди Мишель Обама была бы неплохим кандидатом, но она не участвовала в праймериз демократов. И против нее также играет малое количество времени до выборов.

И похоже, что Байден все-таки уходит из большой политики.

«Президент Байден согласился выйти из гонки в качестве кандидата от демократов. Это произойдет уже на нынешних выходных. Речь [соответствующего содержания] для него составляется», – заявил в четверг вечером в эфире телеканала Newsmax американский политический обозреватель и комментатор Марк Халперин, ссылаясь на «многочисленные источники в стане демократов». Так ли это на самом деле? Скоро узнаем.

Событие недели в патриотической жизни республики – на телеканале «Татарстан – Новый век» состоялся 12-часовой марафон «Вступай в армию Победы!» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Набат для патриотов: в Татарстане состоялся 12-часовой телемарафон «Вступай в армию Победы!»

Событие недели в патриотической жизни республики – на телеканале «Татарстан – Новый век» состоялся 12-часовой марафон «Вступай в армию Победы!». Эфир был наполнен историями с передовой, информацией о поддержке военных и их семей, а также яркими патриотическими выступлениями. Трансляцию телемарафона можно было посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн.

Красной нитью через весь телемарафон проходил призыв, ставший его названием: «Вступай в армию Победы!» – слова, звучащие как набат для патриотов.

«Наш телемарафон – это послание для людей с твердыми убеждениями, истинных патриотов, готовых встать на защиту Родины. Опыт показывает: на передовой нужны те, кто непоколебимо верит в правоту своего дела и готов идти до конца. Мы говорим о патриотизме, о долге, о нерушимом единстве фронта и тыла – только вместе мы сможем добиться победы», – рассказал «Татар-информу» генеральный директор телеканала «Татарстан – Новый век» Ильшат Аминов.

В ходе марафона звучала информация о единовременной выплате в 1,5 млн рублей для тех, кто заключит контракт. Татарстан сегодня предлагает одни из самых привлекательных условий для военнослужащих по контракту в России.

Участие в марафоне приняли более 60 гостей, среди которых были герои специальной военной операции, самоотверженные волонтеры, опытные медики, руководители районов и талантливые артисты, поделившиеся своими историями.

Запомнился, например, трогательный рассказ о том, как помогает фронту второклассник-волонтер Артемий – он отправляет от себя теплые письма и… саморезы.

«Я подумал: у меня есть удобная кровать, а у солдат на фронте – нет. Отправлю им саморезы, чтобы они смогли сделать себе кровати», – простодушно поделился мальчик.

Юного Ранеля Сафина ведущие назвали «татарским Шаманом» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Многим запомнилось выступление юного певца и поэта Ранеля Сафина и его дедушки Табриса Зиннатуллина. 13-летний вокалист, которого ведущие окрестили «татарским Шаманом», покорил зрителей исполнением проникновенных патриотических песен. Ранель признался, что патриотизм для него – неиссякаемый источник вдохновения.

Такое событие, как многочасовой марафон, может быть, и кажется кому-то устаревшим форматом, но это обманчивое ощущение – формат оказался востребован. Одна только трансляция во «ВКонтакте» собрала свыше 100 тыс. просмотров и немало положительных откликов от аудитории. Народ Татарстана един в своей горячей поддержке тех, кто сейчас на передовой или отправляется на нее. Наши бойцы – люди несгибаемой воли и отваги. И в Татарстане об этом помнят и будут помнить всегда.

В Казанском Кремле на этой неделе состоялся форум «Мой голос» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ожидается очень высокая явка: социологи фиксируют высокий интерес к выборам в Госсовет Татарстана

Всего ничего осталось до главного события года во внутренней политике Татарстана – 8 сентября 2024 года состоятся выборы депутатов в Государственный Совет республики, которые пройдут в режиме однодневного голосования.

В Казанском Кремле на этой неделе состоялся форум «Мой голос», приуроченный к этому событию.

«Форум “Мой голос” – классное мероприятие. На нем впервые была найдена форма прямого диалога власти, организаторов избирательного процесса и гражданина. Выборы перестают ограничиваться для населения визитом на избирательный участок, граждане могут задать любой вопрос избирательной комиссии и экспертам, выяснить, нет ли подводных камней, и многое другое», – отметил выступивший на форуме депутат Госдумы РФ от РТ Олег Морозов.

На протяжении почти полутора часов эксперты, среди которых помимо Морозова были министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, политический консультант Владимир Кутилов и другие, отвечали на вопросы зрителей. Они касались как избирательной системы в целом, ее открытости и методов проведения, так и предстоящей кампании по выборам депутатов Госсовета Татарстана. Модератором встречи выступил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Модератором встречи выступил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Много внимания на форуме уделили теме молодых избирателей. Так, Владимир Кутилов заверил, что наблюдается тенденция повышения их интереса к избирательному процессу.

«В ближайшие годы мы получим сильный всплеск интереса к выборам у молодой аудитории. Мы это видим и сейчас по соцопросам. Учитывая, что сейчас мы находимся на пути оздоровления общества, становления ценностно-идеологических основ, подобный рост заинтересованности неизбежен», – заявил он.

Но не только у молодых граждан всплеск интереса к этим выборам – вся масса избирателей Татарстана намерена принять самое активное участие в выборном процессе. По данным социологических исследований, около 76% татарстанцев подтвердили, что придут на избирательные участки.

«Но впереди еще два месяца, будет нарастать информирование, политические партии развернут агитацию, и ЦИК РТ проводит большую работу в этом направлении. Поэтому мы ожидаем очень высокую явку», – пояснил Кутилов.

Всего на выборы в Госсовет РТ зарегистрировались 427 кандидатов, из них 179 – по единому округу и 248 – по одномандатным округам. Всего депутатских кресел в парламенте 100, так что борьба за них обещает быть интересной.

Делегация под руководством муфтия Камиля Самигуллина под угрозой смерти выполнила свою задачу и добралась до солдат на передовой Фото: dumrt.ru

«Когда читали намаз, прозвучали взрывы»: двое суток ВСУ пытались уничтожить религиозную делегацию Татарстана в зоне СВО

«Татар-информ» узнал подробности весьма напряженной миссии в зоне СВО религиозных деятелей из Татарстана. Делегация под руководством муфтия Камиля Самигуллина под угрозой смерти выполнила свою задачу и добралась до солдат на передовой.

В зону СВО отправилась группа священнослужителей, среди которых были муфтий Камиль хазрат Самигуллин, его помощник Магомед Хайруллаев, казый, имам-мухтасиб Ютазинского района Марат Марданшин и протоиерей Казанской епархии Андрей Зиньков. Для представителей ДУМ РТ эта поездка в зону спецоперации стала третьей по счету с начала этого года. И в этот раз духовные лидеры выполнили свою миссию и добрались до солдат, чтобы поддержать их и передать гостинцы из Татарстана.

Как стало известно «Татар-информу», ВСУ переполошились и устроили целую охоту на делегацию, выслеживая ее даже по приблизительной дислокации. В первую же ночь по прибытии на передовую татарстанцы столкнулись с прямой угрозой жизни. Часть ночи им пришлось провести в бомбоубежище из-за ракетной тревоги. На второй день пребывания в зоне СВО священнослужители вновь подверглись риску для жизни. Для них в этот день были определены две боевые части, куда они должны были поехать, чтобы встретиться с военнослужащими. Вдруг пришло сообщение, что делегацию «ожидают» ВСУ и будут прилеты. Пришлось срочно развернуться и уехать в другой батальон.

Камиль хазрат пообщался с бойцами и передал подарки от мусульман Татарстана Фото: © Марат хазрат Марданшин

«Командиры потом нам рассказали, что рыскали дроны и были прилеты», — поделился Марат хазрат Марданшин.

Камиль хазрат пообщался с бойцами и передал подарки от мусульман Татарстана.

«Когда мы читали намаз, метрах в 700-800 прозвучали взрывы. Все равно мы закончили беседу с бойцами, вместе попили чай. Но внезапно прозвучала тревога, прилетел разведывательный беспилотник. И тут нам говорят: „Раз прилетел разведчик, то сейчас полетят дроны“. Время шло на минуты…. Нам сказали срочно эвакуироваться. Нас опять скрытно вывезли, и только чуть отъехали от части, мы увидели взрывы», — поделился впечатлениями Марат хазрат.

Понятно, что противник отслеживает и пытается уничтожить религиозных деятелей. Ведь приезд священнослужителей (а тем более сразу и христиан, и мусульман) означает, что боевой дух солдат укрепится. Вот и охотятся остервенело на священников, используя данные разведки и сообщения «ждунов» с прифронтовых территорий. Так что, по сути, татарстанские священнослужители совершили подвиг.

ДУМ РТ планирует продолжать поездки в зону СВО и собирает средства для доставки гуманитарного груза солдатам из Татарстана.