RAND: США в случае эскалации могут нанести удар по России для защиты НАТО

Эксперты RAND Corporation разработали четыре сценария возможного обострения конфликта между Россией и НАТО. Все они предполагают «ограниченное нападение» российской стороны, ответные действия альянса и реакцию на них РФ.

При анализе не учитывалась возможность применения Россией оружия массового поражения (ядерного, химического или биологического), а также нанесения ударов по территории Соединенных Штатов, так как такое развитие событий «повлекло бы за собой совершенно иной набор вариантов реагирования».

Самый жесткие сценарий (D) предполагает нанесение ракетных ударов по шести ключевым воздушным и морским гаваням, включая авиабазу «Рамштайн» и порт Роттердам. Это приведет к гибели около 200 военных и гражданских лиц. Чуть более мягкий вариант (C) — это нанесение удара по трем авиабазам в Польше и Румынии, через которые идет помощь Украине, что может привести «примерно к двум дюжинам» погибших.

В сценарии B речь идет об уничтожении на орбите американского разведывательного спутника или спутника одной из стран НАТО. Самый сдержанный, «демонстративный» вариант А предусматривает нанесение удара по пустому складу (например, в восточной Польше).

Для сценария А специалисты RAND рекомендуют в качестве ответа «аналогичный сдержанный» удар по России или даже несиловые меры в виде кибератак и новых санкций. При этом ограниченный удар по российской территории может оказаться даже менее эскалационным, а отказ от его нанесения может быть понят как «отсутствие решимости».

Зеркальный ответ США на вариант с уничтожением спутника проблематичен, так как приведет к дальнейшему замусориванию околоземного пространства, но не удержит Москву от дальнейшей эскалации. Удар по объектам наземной инфраструктуры в РФ также связан с рисками, в том числе дипломатическими, поэтому, по мнению экспертов, оптимальным будет введение новых широких санкций.

Сценарий с нападением на объекты в странах НАТО потребует немедленной реакции. Вместе с тем ответ на атаки на базы в Польше и Румынии «не должен создать <…> впечатления, что любые кинетические или некинетические удары США или НАТО могут быть прелюдией к более масштабной военной кампании». Поэтому атаки на узлы командования и управления, базы бомбардировщиков и радары раннего предупреждения нежелательны.

Однако ответ на самый жесткий вариант D должен быть иным, уверены в RAND. «В идеальном варианте ответные меры альянса на такие действия России должны заставить Москву выбирать между проигрышем войны НАТО (из-за дальнейшей эскалации) и проигрышем войны Украине (путем отказа от своих планов заставить НАТО прекратить поддержку Украины)», — подчеркивается в докладе.

Атаки на российские войска в регионах, присоединения которых к РФ не признали Украина и другие страны, могут продемонстрировать нежелание НАТО развивать конфликт. Впрочем, решение не наносить удары по России в границах до начала конфликта с Украиной может подорвать доверие к альянсу со стороны союзников.

В любом случае руководителям США и НАТО придется принимать «трудные решения» — в том числе для того, чтобы Россия не организовала масштабное нападение на НАТО — ни в момент обострения ситуации, ни после завершения кризиса.