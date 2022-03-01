РАН подготовит предложения по развитию отраслей промышленности в условиях санкций

Российская академия наук подготовит инициативы по развитию ключевых технологичных направлений отечественной промышленности в условиях изоляции из-за санкций, сообщает ТАСС.

«Мы сейчас в Академии наук формулируем представления о том, как правильно выстроить развитие в условиях технологической изоляции. Такие предложения в ближайшие дни будут готовы, они охватывают широкий спектр промышленных отраслей — от станкостроения до микроэлектроники», — отметил президент РАН Александр Сергеев.

Напомним, что 24 февраля Президент РФ Владимир Путин заявил о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу руководителей республик о помощи. После этого Евросоюз ограничил доступ Правительства РФ, Центробанка и ряда других кредитных организаций к европейскому рынку капитала. Кроме того, ЕС ввел санкции против 60 ведущих промышленных компаний России.