Рамзия Галимова, журнал «Идель»: «Мы не должны быть интересными старшему поколению»

Рамзия Галимова: ««Я готова к самым разным оценкам. Если кому-то не нравится – это тоже нормально»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Когда взяла в руки первый номер журнала, сильно растрогалась, даже расплакалась. Это огромное событие в моей жизни. Мы вложили всю душу», – призналась Рамзия Галимова.

По ее словам, некоторые коллеги посчитали, что неправильно назначать на должность главного редактора «Идели» журналиста, не связанного с литературой. Однако новый главред уверена, что знания в области литературы – это еще не гарантия успеха.

Литературные страницы сохранятся

«Я не согласна с мнением, что возглавлять “Идель” должен исключительно специалист в области литературы. Таких специалистов много и помимо главного редактора. У меня спрашивают, сохранятся ли литературные страницы. Конечно, они будут. Потому что журнал “Идель” – это экспериментальная площадка для молодых писателей», – заявила она.

В новом номере литературе отдано столько же страниц, сколько было раньше, добавила Галимова. «Много места выделено творческой лаборатории “Яңа исем” – именно она занимается поиском, поддержкой и популяризацией молодых писателей», – подчеркнула она.

Журнал будет публиковать творения авторов в разных жанрах и стилях, иногда объединяя их по определенной тематике – например, в следующем номере это будет чувство страха. Кроме того, в интервью с поэтами будут включены их стихи – это тоже литература. «Главное – мы стараемся найти близкий молодежи, современный стиль», – сказала новый главред «Идели».

«Мы не должны быть интересными старшему поколению»

Мнением об обновленной «Идели» попросили поделиться и старшее поколение – и некоторые его представители нашли журнал недостаточно интересным. Рамзия Галимова считает, что это хороший знак – значит, редакция на верном пути.

«Журнал “Идель” не должен быть интересен среднему и старшему поколению, потому что это не наша аудитория. Это молодежный журнал, – напомнила она. – Если бы он нравился пожилым, это означало бы, что мы движемся не в том направлении».

«Журнал «Идель» – это экспериментальная площадка для молодых писателей» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Пока пробуем работать в формате экспериментов»

В то же время в журнале, по словам Галимовой, будут произведения известных писателей старшего поколения, а также интервью с ними. Однако подаваться такие материалы будут в новом, интересном для молодой аудитории формате.

«Я готова к самым разным оценкам. Если кому-то не нравится – это тоже нормально. Для меня важны все мнения. В том числе от представителей старшего поколения. Пока мы пробуем работать в формате экспериментов. Позже, на основе полученной обратной связи, сформируем что-то общее, создадим окончательный стиль журнала», – сообщила главный редактор.

Желание поэкспериментировать с новыми форматами уже нашло отражение в оформлении издания.

«Это также касается и дизайна. Следим за новыми молодежными трендами. Если мы хотим быть популярными у молодежи, надо ее удивлять. Поэтому в этом номере использовали такой вот “рваный” дизайн. Понравилось и нашим художникам, фотографам», – отметила Галимова.

Журнал «Идель» стал похож на подростковый «Ялкын» – так ли это?

Рамзия Галимова четыре года проработала в татарском журнале для детей и подростков «Ялкын». Некоторые черты этого журнала заметны в обновленной «Идели», и это нормально, считает молодой редактор.

«Я отдавала журналу “Ялкын” все силы, душу и энергию. Нашей целью было продвижение нашего любимого журнала. Неудивительно, что у многих я ассоциируюсь с прежним местом работы. Мои взгляды, видение отражались в проектах “Ялкына”. Естественно, я не могу так резко измениться, какое-то влияние моего видения будет и в новом издании», – пояснила главред.

Надо активнее продвигать журналистов

Татарские журналисты должны активно работать над самопродвижением, считает Рамзия Галимова. «Нам не хватает пиара. Когда мы учились, такого не было. Но в век социальных сетей журналистам необходимо показывать себя. Они должны развивать, совершенствовать свой личный бренд и таким образом становиться известными в татарском мире. Это особенно важно в наше время, когда все большую популярность обретают блогеры, когда журналисты конкурируют с блогерами. Работа над продвижением выгодна и для сферы татарской журналистики в целом – если молодые талантливые люди будут видеть, что можно быть популярным журналистом, что это интересная профессия, они охотнее пойдут в эту сферу», – считает главред журнала «Идель».

По словам Галимовой, нужны более современные подходы и в распространении издания. Вопреки мнению, что молодежь перестала читать на бумаге, печатный формат все еще имеет большой потенциал.

«Мне хотелось бы популяризировать формат журнала. Причем делая ставку не на распространение через почту, потому что выписывать газеты и журналы домой не самый удобный способ. Молодым удобнее покупать свежий номер в киосках, на кассе торговых центров или же в автоматах. Мне хочется развивать “Идель” в этом направлении. Книги же покупают, я думаю, и “Идель” начнут так же покупать», – сказала она.

«У нас любят поговорить о том, что молодежь уже не читает. Татарская молодежь читает. Татары в целом любят читать, это у нас уже в крови. Конечно, татарскую литературу больше читают те, кто интересуется творчеством. Но всемирно известные вещи молодежь читает. В библиотеке тоже много людей. Как-то в метро насчитала шесть человек с книгой в руке, и это были молодые люди. Значит, мы должны дать им интересный и полезный контент. Мы должны уметь его производить», – убеждена Рамзия Галимова.

Когда пройдет презентация обновленного журнала

Презентация свежего номера «Идели» на русском языке прошла недавно в Национальной библиотеке РТ. Татарская редакция проведет презентацию после выхода августовского номера.

«Июльский номер продали очень быстро, мы даже не успели сделать презентацию. Поэтому, как только получим августовский номер, проведем хорошее мероприятие. Время и место презентации будет объявлено в соцсетях», – пообещала главный редактор.

Автор: Гульназ Ахметзянова, intertat.tatar; перевод с татарского