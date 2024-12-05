Рамзан Кадыров заявил о скором завершении СВО

Специальная военная операция в скором времени завершится, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время прямой линии с населением.

По его словам, после завершения боевых действий отдельные перестрелки не закончатся, так как по-прежнему останутся силы, желающие заработать на конфликте.

«Но если меня спросить, то я не хочу, чтобы эта война, пока эти шайтаны живы, закончилась. Я хочу добить до конца», — поделился мнением глава региона ( по РИА Новости).