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Политика 5 декабря 2024 08:24

Рамзан Кадыров заявил о скором завершении СВО

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Специальная военная операция в скором времени завершится, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время прямой линии с населением.

По его словам, после завершения боевых действий отдельные перестрелки не закончатся, так как по-прежнему останутся силы, желающие заработать на конфликте.

«Но если меня спросить, то я не хочу, чтобы эта война, пока эти шайтаны живы, закончилась. Я хочу добить до конца», — поделился мнением глава региона (по РИА Новости).

#Рамзан Кадыров #спецоперация
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