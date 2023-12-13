news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 13 декабря 2023 22:19

Рамзан Кадыров заявил, что спецоперация может завершиться весной или летом 2024 года

Скопировать ссылку

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел прямой эфир, во время которого коснулся темы СВО. По его мнению, спецоперация может завершиться весной или в начале лета будущего года, передает РИА Новости.

«Думаю, окончания стоит ожидать следующей весной следующего года, в июне или июле, – спрогнозировал руководитель республики. – Уже исчерпаны все возможности, человеческих ресурсов не хватает, денежных тоже, с оружием у них проблемы».

Кадыров отметил, что взять Киев было бы легче, чем «даже Мариуполь», однако перед ВС России стоит задача сохранить города и вести переговоры с теми, кто хочет сдаться.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
#Рамзан Кадыров
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100