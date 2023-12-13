Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Рамзан Кадыров заявил, что спецоперация может завершиться весной или летом 2024 года
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел прямой эфир, во время которого коснулся темы СВО. По его мнению, спецоперация может завершиться весной или в начале лета будущего года, передает РИА Новости.
«Думаю, окончания стоит ожидать следующей весной следующего года, в июне или июле, – спрогнозировал руководитель республики. – Уже исчерпаны все возможности, человеческих ресурсов не хватает, денежных тоже, с оружием у них проблемы».
Кадыров отметил, что взять Киев было бы легче, чем «даже Мариуполь», однако перед ВС России стоит задача сохранить города и вести переговоры с теми, кто хочет сдаться.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»