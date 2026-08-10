Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи с атакой БПЛА на Нижнекамск

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования Татарстану в связи с массированной атакой ВСУ на Нижнекамск.

Напомним, что, по последним данным, за медпомощью обратились 75 человек. Еще 13, включая одного ребенка, погибли. Возбуждено уголовное дело. В Татарстане объявлен траур.

«С глубокой болью воспринял трагическое известие из братского Татарстана. В результате массированной атаки беспилотников на Нижнекамск погибли мирные жители, многие получили ранения. Сегодня республика скорбит по тем, чьи жизни были оборваны этой страшной трагедией. В этот тяжелый час выражаю самые искренние соболезнования Главе Республики Татарстан, дорогому брату Рустаму Минниханову, родным и близким погибших, всему братскому татарскому народу. Чеченская Республика всем сердцем разделяет вашу боль и скорбь», – написал глава Чечни в соцсетях.

Рамзан Кадыров также отметил, что Татарстан и Чеченскую Республику связывают многолетние братские отношения и произошедшее воспринимается как общая беда. Он также выразил уверенность, что каждой пострадавшей семье будет оказана вся необходимая помощь.

«От имени всего чеченского народа и от себя лично желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Прошу Всевышнего Аллаха даровать погибшим Свою безграничную милость, а их родным и близким – терпение и силы перенести это тяжелое испытание», – сказал Рамзан Кадыров.