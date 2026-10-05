Рамзан Кадыров получил высшую награду Духовного собрания мусульман России

Фото: dsmr.ru

Муфтий Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом имени первого муфтия Российской империи Мухамеджана-хазрата Хусаинова I степени. Награда является высшей наградой ДСМР, сообщили в пресс-службе организации.

Решение о награждении Кадырова принял президиум ДСМР. В организации отметили его вклад в развитие общественной дипломатии, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, а также достижение межрелигиозного мира и согласия.

«Многоуважаемый Рамзан Ахматович! Решением президиума Духовного собрания мусульман России за выдающиеся заслуги в развитии общественной дипломатии и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей, значительный вклад в достижение межрелигиозного мира и согласия вы удостоены высшей награды Духовного собрания мусульман России – ордена имени первого Муфтия Российской империи Мухамеджана-хазрата Хусаинова I степени», – говорится в сообщении.

Крганов пожелал Кадырову здоровья, энергии, духовного спокойствия, благополучия и дальнейших успехов в работе.