news_header_top_970_100
Руc Тат
Общество 2 октября 2023 16:41

Рамзан Кадыров показал кадры отправки в зону СВО пополнения спецназа «Ахмат»

Скопировать ссылку

Очередная группа добровольцев, прошедших подготовку на базе Российского университета спецназа в Чечне, оправилась в зону проведения специальной военной операции (СВО). Видео проводов бойцов опубликовал в своем телеграм-канале чеченский лидер Рамзан Кадыров.

«Настоящий мужчина должен принять участие в деле защиты интересов своей Родины, своего народа, а не оставаться в стороне. Именно так считают добровольцы, которые направились сегодня из грозненского аэропорта в зону проведения специальной военной операции. По прибытии на место они пополнят ряды знаменитого спецназа "Ахмат"», – написал глава Чечни.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.
Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
#видео #Рамзан Кадыров #спецназ Ахмат #СВО
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100