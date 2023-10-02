Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Рамзан Кадыров показал кадры отправки в зону СВО пополнения спецназа «Ахмат»
Очередная группа добровольцев, прошедших подготовку на базе Российского университета спецназа в Чечне, оправилась в зону проведения специальной военной операции (СВО). Видео проводов бойцов опубликовал в своем телеграм-канале чеченский лидер Рамзан Кадыров.
«Настоящий мужчина должен принять участие в деле защиты интересов своей Родины, своего народа, а не оставаться в стороне. Именно так считают добровольцы, которые направились сегодня из грозненского аэропорта в зону проведения специальной военной операции. По прибытии на место они пополнят ряды знаменитого спецназа "Ахмат"», – написал глава Чечни.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»