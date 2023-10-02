Рамзан Кадыров показал кадры отправки в зону СВО пополнения спецназа «Ахмат»

Очередная группа добровольцев, прошедших подготовку на базе Российского университета спецназа в Чечне, оправилась в зону проведения специальной военной операции (СВО). Видео проводов бойцов опубликовал в своем телеграм-канале чеченский лидер Рамзан Кадыров.

«Настоящий мужчина должен принять участие в деле защиты интересов своей Родины, своего народа, а не оставаться в стороне. Именно так считают добровольцы, которые направились сегодня из грозненского аэропорта в зону проведения специальной военной операции. По прибытии на место они пополнят ряды знаменитого спецназа "Ахмат"», – написал глава Чечни.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.