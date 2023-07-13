Рамзан Кадыров опубликовал видео боев спецназа «Ахмат» за город Марьинка

Видеокадрами с боями за город Марьинка (ДНР) поделился в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Буквально до выхода из этого направления фронта и переброски в другой, более сложный район огневого соприкосновения, бойцы спецназа «АХМАТ» круглые сутки практически без отдыха работали по Марьинке, выявляя вражеские цели», – прокомментировал видео чеченский лидер.

Он сообщил, что на записи запечатлена работа артиллерии и беспилотников спецназа «Ахмат», а также пояснил, что перед нанесением ударов, разведка выявляет огневые точки и скопления живой силы противника.

«Марьинка – достаточно сложный участок фронта. Проблема в том, что город буквально превращён в подземный укрепрайон со множеством подземных переходов. Это дает возможность украинским бандитам перемещаться незамеченными. Но все равно, освобождение города, это дело времени», – подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни также отметил, что весомую поддержку бойцам спецназа «Ахмат» в бою оказывала авиация.

«Несмотря ни на какие трудности, подавление противника и сейчас здесь идёт полным ходом силами других российских подразделений. АХМАТ – СИЛА!!!», – написал Кадыров в конце публикации.