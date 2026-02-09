news_header_top
Общество 9 февраля 2026 21:49

Рамзан Кадыров назвал вбросом информацию о ДТП с участием его сына

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о ДТП с участием его сына, секретаря Совета безопасности республики Адама Кадырова. Об этом он заявил на встрече с прокурором республики Арсаном Адаевым, сообщает ТАСС.

«С помощью искусственного интеллекта можно обмануть любого человека. По стране произошло 128 тыс. аварий, 13 009 человек погибли, но никому до этого нет дела, никто ничего не говорит. А откуда-то взявшийся вброс об аварии сына Кадырова стал номером один в мировых новостях», – подчеркнул глава Чечни.

«Недостоверная информация, касающаяся нашей республики всегда по какой-то причине становится поводом особого ажиотажа в медиасфере», – добавил Кадыров, отметив, что необходимо усилить работу по противодействию преступлениям в сети интернет и борьбе с фейками.

