Политика 7 сентября 2025 09:25

Рамзан Кадыров назвал условие наступления мира на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не поддерживает идею остановки боевых действий в зоне специальной военной операции. Его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что прекращение СВО в нынешних условиях было бы невыгодно для России.

Кадыров отметил, что цели и задачи СВО направлены на обеспечение безопасности страны. Он выразил мнение, что мир на границах возможен только в случае, если Украина войдет в состав России в качестве региона или округа.

