Рамзан Кадыров назвал наиболее сложные участки фронта в зоне СВО

Рамзан Кадыров Фото: t.me/RKadyrov_95

Наиболее сложными участками фронта в зоне СВО, где задействованы чеченские подразделения, считаются Бахмутское и Ореховское направления. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров со ссылкой на доклад председателя парламента ЧР Магомеда Даудова.

В тексте сообщения отмечается, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) регулярно предпринимают попытки прорвать линию обороны на вышеупомянутых участках фронта.

«Несмотря на возникающие сложности, наши парни успешно отражают атаки противника, пресекая любую возможность занять выигрышные позиции», – отметил Кадыров.

Глава Чечни также сообщил, что с начала специальной военной операции из республики в зону боевых действий направлено 28 тысяч бойцов, в числе которых 13 тысяч добровольцев. Кадыров подчеркнул, что свыше 7 тысяч бойцов сейчас находятся на передовых позициях.

Ранее Рамзан Кадыров поделился кадрами боев в районе села Клещеевка, которое стало одним из самых горячих участков на Бахмутском направлении.

Он рассказал, что сейчас в населенном пункте находятся бойцы спецназа «Ахмат» и военнослужащие полка «Север-Ахмат», а также другие российские подразделения.

«Вы можете видеть, что наши парни разъезжают по якобы захваченной ВСУ Клещеевке. Бойцы свободно меняют позиции, выискивают ДРГ противника в окрестностях населенного пункта и точечно бьют «Птичками» по скоплению живой силы», – отметил Кадыров.