Рамзан, Август и Евангелина стали самыми редкими именами новорожденных в Казани

С 7 по 13 ноября в Казани родилось 366 детей, сообщает Управление ЗАГС столицы РТ.

Среди новорожденных на прошлой неделе оказалось 204 мальчика и 162 девочки. Чаще всего малыши получали имена Илья, Мирон, Эрик, Алан, Таисия, Амина, Ясмина и Амелия. Топ наиболее редких имен возглавили Нина, Аделаида, Евангелина, Зария, Август, Георгий, Вильдан и Рамзан.

Самый крупный ребенок при рождении весил 5110 граммов, а наименьший вес составил 970.

Кроме того, рассказали в управлении, за этот период 305 пар зарегистрировали свой брак.