Рамис Латыпов: Татарские журналисты должны писать на народном языке

Татарские журналисты не должны отходить от языка, на котором говорят их читатели. Такое мнение высказал главный редактор татарской редакции ИА «Татар-информ» Рамис Латыпов, выступая перед участниками секции VIII съезда Всемирного конгресса татар.

«Тукай писал на том языке, на котором говорил народ, поэтому был популярен. Кто-то, посчитав литературным языком, отдалился от этого. Многие из нас говорят на литературном языке, но хотелось бы, чтобы язык наших материалов был более близким к народу», — сказал журналист.

Важно сохранять стилистику речи, применяемую в народе, отметил он. «Если начнем отдавать предпочтение высокому стилю, это приведет к отторжению читателя. Мы должны писать на простом языке, котором говорят люди. Это не „уличный язык“», — подчеркнул спикер.

«Нужно сохранять нашу татарскую самобытность. Хотелось бы, чтобы татарские журналисты поддерживали друг друга, помогали расти, упоминали коллег в своих материалах, постах в соцсетях. Мы, татарские журналисты, совместными усилиями должны поднимать татарскую прессу. Чем больше у нас читателей — тем мы сильнее», — резюмировал Рамис Латыпов.