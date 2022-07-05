Рамис Латыпов: «Если потеряем Сабантуй, что у нас еще останется?»

Журналист Рамис Латыпов размышляет о ценности Сабантуя как средства сохранения нации Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сабантуй – это возможность сохранить татар

Только Сабантуй теперь может собрать и объединить нас как народ. Больше ничего и нет. Если и его потеряем, что у нас еще остается?

Прежде чем поделиться своими размышлениями о Сабантуе, расскажу случай.

В Татарстане пора сабантуев. Я у себя в деревне, занимаюсь стройкой в хозяйстве, с нами мастер – руководит работой. В какой-то момент он нам заявил: «Всё, я еду на Сабантуй». И уехал. Мы, конечно, расстроенные – придется работу делать без него. Однако спустя немного времени его машина опять возле нас. А что случилось? Почему это он не поехал на праздник?

«Только хотел пройти на площадь, слышу – “визжит” какой-то артист. Развернулся и ушел», – говорит он.

Оказалось, что развлекать народ позвали певца «за 170 тысяч». Чтобы его не слышать, наш мастер отказался от Сабантуя.

Долго этот случай не выходил из головы. А ведь действительно так! Уже давно и много мы говорим, рассуждаем, пишем – надо Сабантуй насыщать национальным духом, надо сохранять его самобытность и так далее. Помню, еще в 1998 году я, начинающий журналист, уже делал репортаж об этом. Глава одного района искренне удивлялся: а что, Сабантуй должен быть старинным праздником? Что плохого, если приедут крутые артисты, самолеты будут пролетать, оставляя следы в небе? Молодежи нужны современные шоу! В тот момент, внутренне поспорив с этим главой, не нашел что ответить против его слов.

А теперь уже и Президент это признал. Вроде бы несколько лет назад наш Татарский конгресс принял официальный документ, с указанием, каким должен быть Сабантуй, однако все это пока остается только на словах.

Рамис Латыпов: «Надо перестать относиться к Сабантую как к бесплатному концерту. И прекратить эти соревнования – кто закажет самого дорогого артиста и тамаду» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сначала о Сабантуях в Татарстане

Татары обожают соревноваться – кто круче. Теперь вот на Сабантуй спонсоры тратят деньги так, будто хотят превзойти друг друга. Посмотришь со стороны – да, круто, начальство просто кидается деньгами, денег им не жалко. Но тут один нюанс – деньги-то идут не на весь праздник в целом, а в карман конкретных людей, прежде всего, того приглашенного артиста, что берет стотысячные гонорары. Да, дорого-богато, денег не жалеют, а в итоге получается, что большими деньгами они просто облегчают себе задачу – как собрать людей и как сделать Сабантуй интересным. Заплатил – и тут уже не надо думать ни о чем. Дело сделано, праздник состоялся. Вот и получается, что такой способ получается даже дешевле.

Но на самом деле праздник становится менее содержательным, менее наполненным. Ценность праздника снижается.

Что мы получаем в итоге? На бесплатный концерт кассового артиста народ придет в любом случае. Если заказать вертолет и выставить дорогое авто на приз по борьбе корэш (значит, приедут именитые борцы) – всё, жди полный майдан народу. Но как прошел сам Сабантуй, какая у него цель – никому это уже не интересно. Потому я и говорю, что даже при больших затратах на гонорар артистам и заказах всяких шоу спонсорам такой Сабантуй обходится дешевле – не надо думать о его содержании и нет головной боли.

Я считаю, что во многих регионах вне Татарстана Сабантуй уже перестает быть чем-то, что собирает и объединяет местных татар и служит сохранению нашего национально-культурного наследия. Но стоит ли винить в этом сам праздник и отказываться от него? Конечно нет! Надо менять его содержание.

Надо перестать относиться к Сабантую как к бесплатному концерту. И прекратить эти соревнования – кто закажет самого дорогого артиста и тамаду.

Я прислушиваюсь к людям у нас в Татарстане и скажу, какая сейчас ситуация. Люди выбирают Сабантуй по артисту. То есть если в какой-то небольшой деревне спонсор раскошелился и позвал кассового артиста, то все едут туда. При этом люди прекрасно знают, за какую сумму этот артист будет их развлекать. «Этот попросил 700 тысяч», «такой-то взял миллион», «этот приехал за 500 тысяч». Наш мастер ведь тоже приехал к нам уже с цифрой – «170 тысяч». Люди слышат о таких суммах, у них волосы дыбом: «Наш глава выложил столько-то тысяч за один день. А мы тут работаем за 20 тысяч». Понимаю деревенского жителя, ему на такой Сабантуй и идти не хочется.

На майдане идут игры и соревнования, но их никто не смотрит, ведь все на концерте Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Еще что плохо в формате «бесплатного концерта» – шум. Грохот стоит такой, что люди друг друга не слышат. А помните, раньше мы ходили на Сабантуй пообщаться, увидеться, поговорить с друг другом. Тут самолеты ревут, здесь парашютисты спускаются с российским триколором – тут не до общения. Ну что, молодец глава, заплатил, сделал! А нельзя эти мотогонки устроить не на Сабантуе, а в другой день? Увидев все это, другой глава захочет сделать так же, а может, и круче – в итоге на такие шоу тратится куча денег.

Там же на майдане идут игры и соревнования, но их никто не смотрит – ведь все на концерте. Надеялся увидеть знакомых, пообщаться? А вот не сможешь, потому что на бесплатный концерт кассового артиста приехала куча народу из других деревень, и ты вряд ли найдешь знакомых в этой толпе.

Я тоже ходил на такой Сабантуй. На майдане – артист, люди жмутся к сцене. Если не попал в передние ряды – сцену и не увидишь. Ведущий Сабантуя, бедный, зазывает, не может найти участников на игры – а кому они тут нужны? Тут все смотрят на артиста.

Сабантуй – праздник плуга? Уже не похоже. Где уважение к человеку земли, почитание его труда? Вот с этого и начинается – люди перестают ходить на Сабантуй.

Если на Сабантуе нет дорогостоящих артистов – такой праздник проходит более душевно. Но и тут есть ложка дегтя – дату праздника ведь назначают «сверху», значит, Сабантуй в деревнях проходит в один и тот же день. Кто с машиной, кто помоложе – с душевного своего Сабантуя уезжают в другое место, посмотреть на кассового артиста. Может быть, здесь получился самый традиционный и настоящий Сабантуй, но половины деревни уже нет – уехали на концерт.

На Шахтерском Сабантуе в Новокузнецке звучали татарские песни, родные мелодии, со сцены ведущие говорили на татарском Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

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Наше стремление проводить гламурные Сабантуи перешло и в другие регионы. Там национальная самобытность на последнем месте, в первую очередь это грандиозное шоу. Совсем недавно побывал на Шахтерском Сабантуе в Новокузнецке. Но когда смотришь фото с майдана, можно сказать, что это просто шоу с участием разных народов. Или День города. Повесили баннер «Шахтерский Сабантуй». А что это татарский праздник – нигде нет. Более того, ведущие постоянно напоминают – мол, это «праздник всех народов». А с чего это он всех народов? Это татарский праздник.

Но все равно это здорово – звучали татарские песни, родные мелодии, со сцены ведущие говорили на татарском – спасибо за это. Думаю, для местных татар это было важно. И татарская борьба корэш была организована, сделали красивый турнир. Но Сабантуй же не просто песни и борьба. Самобытность этого праздника – в его играх и состязаниях и в том, что в них могут принять участие все, кто только пожелает. А здесь игры преподнесены как некий незначительный элемент. Их и не увидишь – устроили где-то в стороне от майдана. Надо специально искать или случайно наткнешься, если повезет.

Татарстан, как историческая родина татар, проводит Сабантуй в регионах, и он должен его проводить. Тут не может быть никаких сомнений. Сабантуй в регионах не просто праздник, это еще и популяризация татар и Татарстана. Разве смогли бы наши татары на местах осилить организацию масштабного, грандиозного праздника? Думаю, к этому надо отнестись с пониманием. Да, Татарстан направляет финансы. А разве это не наши же татары? Еврейской школе в Казани помогает Израиль, а Татарстан не должен помогать татарам в Иванове или Кургане? Но если республика помогает, то пусть этот праздник будет не безликим или «интернациональным», а нашим, татарским. Пусть он имеет настоящий татарский колорит, показывает нашу национальную самобытность. Пусть он всей своей сущностью служит тому, чтобы наши татары прониклись национальным духом, чтобы в них пробудился спящий в генах национальный код. Сабантуй – это никакой не «фестиваль разных народов». Пусть такой, что на него могут прийти люди любой национальности, но татарский праздник.

Самобытность этого праздника – в его играх и состязаниях и в том, что в них могут принять участие все, кто только пожелает Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

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Сабантуй – это некий символ, способный сохранить татар как самобытный народ, собрать и объединить нас как нацию, рассказать миру о нас как о народе и сохранить нашу историю. Нам надо сделать всё, чтобы он оставался по-настоящему татарским праздником! И не стесняться представлять его перед другими как наш татарский праздник, нашу традицию.

Единственное, что может объединить татар, – это Сабантуй, остался только он. Давайте вернем его самобытность, обратим к истокам, но не будем от него отказываться.

Почему Сабантуй нам нужен?

В век глобализации, урбанизации татарский народ перестает иметь отличия от других народов. Поэтому нам сохранять свою самобытность ужасно трудно. Разные круглые столы, просветительские мероприятия, средства массовой информации – все это нужно. Но на них ходят единицы! Реальность такова: нам нужны массовые мероприятия, способные нас объединять, и чтобы люди могли считать их своими. Единственное такое мероприятие у татар – это Сабантуй.

Мы все сейчас говорим, что татарский язык надо сделать модным. Надо, но как это сделать – мы не знаем. Как обрусевшему молодому татарину в Новосибирске или Ярославле дать понять, что он татарин и что можно гордиться тем, что ты татарин? Где ему общаться с другими татарами?

Традиционные игры и состязания Сабантуя – они уникальны и есть только у татар. Это ведь прекрасная возможность показать нашу особенность, отличие от других народов. Это также возможность сохранить наш язык, а значит, и самих татар.

Чем может быть интересен наш народ миру? Ни спорт, ни стилизованная под мировые тренды эстрада, ни дискотека твоя никому не интересны. Люди ищут в культуре и обычаях других народов что-то незнакомое, неизведанное, что-то чарующее. Девушки по всей России просто очарованы турецкими сериалами и на этой почве массово изучают турецкий язык. Разве не здорово? То же самое с корейскими дорамами и сериалами – фанатов этой культуры миллионы. Влюбленные в эти фильмы подростки готовы изучать их иероглифы и говорить на корейском языке. Вот они все сумели сделать так, что их культура и образ жизни стали модными.

Да, у татар есть традиции и обычаи, есть национальная кухня, есть СМИ, десятки журналов, театры… Но нет у нас сейчас своего государства, уважаемого в мире и способного защитить, сохранить нацию Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

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Да, у нас есть традиции и обычаи. Но они теряются. Не только в городе, но и в деревне. Заметьте одну, казалось бы, мелочь: в татарских деревнях появились профнастил и пластиковые окна, и уже нет у нас традиции татарского дома, где наши красивые деревянные резные наличники? У татар есть национальная кухня… Но когда все стали деловые и на каждом шагу пекарни – кто будет дома заниматься готовкой? Есть религия, в свое время сохранившая татар как нацию, но где, кроме Татарстана, вагазы (проповеди) читаются на татарском? Муллы сами убеждают, что «в религии нет национальности», а когда ввели требование читать вагазы только на татарском, в самой Казани (!) это встретило огромное сопротивление! У татар есть СМИ, десятки журналов, которые в свое время имели стотысячные тиражи. А кто сейчас их читает? Есть телевидение… А кто сейчас из молодежи его смотрит? Не просто молодежь, даже старшее поколение теперь счастливо тем, что даже не включает телевизор. Есть у нас кино? Да, парочка фильмов, если выложить в интернете с переводом, может быть, наберут 100 тысяч просмотров. Театр у нас есть… Но спектакли уже по телевизору не показывают, как раньше, приедешь в Казань – есть театр, конечно. Есть у нас песни, да. Но можем ли мы назвать хотя бы три песни, которые с удовольствием слушали бы наши обрусевшие молодые татары, и чтобы звучали современно, и татарская самобытность в них сохранялась? Песня может дойти до каждого татарина, но готов ли каждый татарин ее слушать?

Не можем мы в нынешние времена гордиться и нашим историческим государством тысячелетней давности – широким слоям это неинтересно. Нет у нас сейчас и своего государства, уважаемого в мире и способного защитить, сохранить нацию. Нет у татар возможности внезапно начать снимать крутые фильмы, записывать способные прошуметь на весь мир крутые песни, и языка, который мог бы казаться особенным и привлекательным для людей на разных континентах. Если бы перешли на латиницу, может быть, у нас еще была бы эта особенность.

У татар есть очень необычные игры Сабантуя, которые могли бы казаться для других народов странными, чарующими. Бег с яйцом на ложке, бег в мешках, подъем по наклонному бревну... Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

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Вот так начинаешь перебирать, и что остается из того, что сохраняет татарскую самобытность? Сабантуй.

У нас есть любимый всем народом, близкий ему и охотно им посещаемый наш Сабантуй. Он – наш. Сабантуй – татарский праздник, он принадлежит татарам. Главное, и другие народы признают его татарским.

Но мы, татары, по своей воле отказались от самобытности этого Сабантуя. Сабантуй стал праздником максимального выпендрежа, глобализовался и стал просто музыкальным мероприятием, практически неотличимым, к примеру, от Дня города. Поэтому Сабантуй стал подвергаться критике. Но его не критиковать нужно, а вернуть к истокам.

А ведь национальные игры Сабантуя произошли от древних военных навыков татар и дошли до наших дней. Ни одна из них не пришла из ниоткуда и неспроста сохранилась. Это – национальный код, их нет у других народов. Эти игры, если их преподнести правильно, могут показать уникальность татарской нации, представить татарский образ жизни чем-то очаровательным и притягательным.

У татар есть очень необычные игры Сабантуя, которые могли бы казаться для других народом странными, чарующими. Бег с яйцом на ложке, бег в мешках, подъем по наклонному бревну – это интересные, уникальные в своем роде игры, в которых может участвовать любой и победить. Надо еще больше обогащать эти игры и возрождать забытые.

Даже сейчас, когда самобытность Сабантуя отошла на последний план, эти игры способны очаровать тех, кто никогда не видел нашего праздника, – человека другой национальности или совсем обрусевших своих же татар. Другие народы поражаются – «у нас такого нет». Они думают: «Какие же сплоченные, дружные эти татары, удивительный народ, который умеет жить позитивно и весело». Для татар в регионах это возможность объединяться, решать свои проблемы сообща. Руководство в других регионах, посетив праздник, после таких грандиозных мероприятий совсем по-другому начинают относиться к татарам. Главное – татарам могут запретить строить мечеть, а Сабантуй представляется как культурное мероприятие, и никто не против его проведения. В наше время Сабантуй – праздник, против которого не так сильно возражают какие-то шовинистические силы, но который может быть духовным и самобытным по своему содержанию.

Любой Сабантуй должен служить сохранению национальной самобытности татар. Чтобы другие народы, увидев Сабантуй, говорили: какой удивительный народ татары, с прекрасной культурой, богатой историей.

Сабантуй – это такой инструмент, который даст возможность наш язык, нашу культуру, наш национальный дух сделать модными и вообще популяризировать татарское Фото: © Расих Фасхутдинов / «Татар-информ»

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Заканчивайте практику приглашения на Сабантуй неимоверно дорогих артистов! Это не бесплатный концерт! Пусть поют местные самодеятельные артисты, пусть ведущими станут люди, которых знают, уважают, с которыми общаются в повседневной жизни. Хочет председатель колхоза устроить бесплатный концерт – пусть зовет 1-миллионного артиста, проведет другое мероприятие и назовет так же: «Бесплатный концерт». Вместо того чтобы соревноваться, кто пригласит более дорогого артиста, надо эти деньги направить на то, чтобы содержание праздника сделать богаче, более самобытным. Нашли легкий способ! Если артист соглашается только за 700 тысяч, пусть у себя в деревне поет за эти деньги. На такую сумму, если тратить с умом, можно устроить множество креативных игр и соревнований. Эти сабантуи стратегически вредны и для самих артистов – если человек бесплатно посмотрел его концерт, он уже за деньги туда не пойдет.

Не устраивать никаких ВИП-зон для «больших начальников»! Пришли на Сабантуй – пусть будут среди народа. Пусть праздник равняет всех.

Я не говорю – давайте не приглашать артистов. Но не вижу смысла весь бюджет отправлять в их карманы, на лазер-шоу и парашютистов. Потом и татары начинают видеть в этом проявление коррупции: «Ага, под Сабантуй транжирят деньги». Если кто-то отмывает деньги – почему это должно бросать тень на наш национальный праздник?

Надо проводить Сабантуй так, чтобы он был интересным всем – от малышей до стариков.

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Сабантуй татарам нужен. Сабантуй – это такой инструмент, который даст возможность наш язык, нашу культуру, наш национальный дух сделать модными и вообще популяризировать татарское. Мы сохраним Сабантуй – он сохранит нас.