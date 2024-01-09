Рамис Аймет: В письмах Фатиха Карима к жене - любовь, которая бывает только в сказках

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Заслуженный деятель искусств Татарстана, поэт Рамис Аймет рассказал о трепетном отношении поэта Фатиха Карима к своей жене.

«Я близко общался с дочерью Фатиха Карима Лейлой ханум, которая дала мне ознакомиться с письмами поэта к любимое жене Кадрие ханум. В годы моей работы в музее Шарифа Камала мы организовали театрально-литературный вечер по этим письмам. В них - безграничная любовь Фатиха Карима у своей жене. Такая любовь, наверное, бывает только в сказках», - сказал Рамис Аймет на вечере, посвященном 115-летию поэта патриота Фатиха Карима в Национальном музее РТ.

Вместе дочерью поэта они побывали в городе Багратионовске Калининградской области. Поэт подчеркнул, что жители Багратионовска знают Фатиха Карима, любят. Он также добавил, что в свое время жители города внесли свой вклад в изготовление мемориального камня Фатиха Карима.

«Фатих Карим прожил всего 36 лет. За это короткое время он оставил огромное творческое наследие. Конечно, это трагическая личность. Был заклеймен как “враг народа”, приговорен к 10 годам лагерей. После того, как был оправдан и получил свободу, в 1942 году ушел на фронт. Всего за два месяца до Победы погиб. Наследие Фатиха Карима не утратило своей ценности и сегодня. Если мы хотим дать патриотическое воспитание молодежи, то в первую очередь должны обратиться к творчеству Мусы Джалиля, Фатиха Карима и других», - подчеркнул Рамис Аймет.

Фатих Карим родился 9 января 1909 года в селе Аитово Белебеевского уезда Уфимской губернии (ныне Бижбулякский район Республики Башкортостан) в семье муллы. С 1925 года занимается творчеством. Был арестован 3 января 1938 года. 14 марта 1939 года на закрытом заседании суда Фатиху Кариму огласили приговор о лишении свободы на 10 лет и ограничении его гражданских прав сроком на 5 лет.

Только после того, как один за другим дошли ходатайства писателя Кави Наджми и генерала Якуба Чанышева о невиновности Фатиха Карима, Верховный суд СССР был вынужден дать «уголовное дело» Фатиха Карима на повторное рассмотрение. В ходе этого расследования поэта из северного лагеря возвращают в казанскую тюрьму. 1 декабря 1941 года его выпускают на свободу, а уже 30 декабря Фатих Карим уходит на фронт.

С февраля 1942 года по февраль 1945 года Фатих Карим сражается на передней линии фронта, в качестве рядового, младшего офицера и командира взвода проходит путь от Московской области до Восточной Пруссии, участвует в освобождении Украины, Белоруссии, стран Карпатии.

19 февраля 1945 года, выполнив боевую задачу взять высоту 37,8 и закрепиться на ней, младший лейтенант, командир взвода сапёров Фатих Каримов геройски погиб, из-за третьего ранения в течении одного дня. Вместе с ним погибли 9 его боевых товарищей.

За боевые заслуги Фатих Карим награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени (посмертно).

Первоначально был похоронен на месте гибели в братской могиле. В 1955 году, после долгих поисков, эта могила была обнаружена. В мае 2017 года на этом месте был установлен большой камень с памятной доской.

В 1955 году со всеми почестями вместе с другими героями произвели перезахоронение в поселок Победа Владимирского сельсовета Багратионовского района Калининградской области. Первый памятник Фатиху Кариму и его однополчанам установили в 1957 г. совместными усилиями писателей Татарстана, Калининградской области и местных жителей. В 60-е годы было произведено последнее перезахоронение на мемориальном комплексе города Багратионовск.

Новый памятник-обелиск на могиле Фатиха Карима был открыт в день праздновании дня города дня Багратионовска 07.09.2007 года. Он был установлен на добровольные пожертвования татар Калининградской области и жителей Багратионовска. Одна из улиц Багратионовска носит имя поэта.

Автор: Зиля Мубаракшина