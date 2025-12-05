Рамиля Муллина доставили в суд Челнов для избрания меры пресечения

Фото: Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В Набережночелнинский суд только что доставили экс-главу Нижнекамска Рамиля Муллина. При входе в зал суда он широко улыбался.

«Я надеюсь на милость Всевышнего и на справедливость правосудия», — сказал он.

Следком обратился с ходатайством в суд о заключении его под стражу. Рамиля Муллина обвиняют в мошенничестве с рекрутскими выплатами на несколько десятков миллионов рублей.

На днях к Муллину приехали с обысками, а потом доставили в Набережные Челны в отдел по расследованию особо важных дел.