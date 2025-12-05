news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 5 декабря 2025 11:17

Рамиля Муллина доставили в суд Челнов для избрания меры пресечения

Читайте нас в
Телеграм
Рамиля Муллина доставили в суд Челнов для избрания меры пресечения
Фото: Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В Набережночелнинский суд только что доставили экс-главу Нижнекамска Рамиля Муллина. При входе в зал суда он широко улыбался.

«Я надеюсь на милость Всевышнего и на справедливость правосудия», — сказал он.

Следком обратился с ходатайством в суд о заключении его под стражу. Рамиля Муллина обвиняют в мошенничестве с рекрутскими выплатами на несколько десятков миллионов рублей.

На днях к Муллину приехали с обысками, а потом доставили в Набережные Челны в отдел по расследованию особо важных дел.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов встретился с чемпионами команды «КАМАЗ-мастер»

Рустам Минниханов встретился с чемпионами команды «КАМАЗ-мастер»

4 декабря 2025
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 19 декабря

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 19 декабря

4 декабря 2025