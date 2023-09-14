Рамиль Валеев: «Историческая память остается духовным ресурсом Татарстана»

Феномен памяти и современности — значимая общественно-культурная и государственная составляющая. Такое мнение «Татар-информу» высказал профессор, доктор наук, главный редактор ГБУ РТ «Редакция „Книга Памяти“» Рамиль Валеев после ежегодного послания Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«Замечательно, что теме исторической, военно-исторической памяти, социокультурной и человеческой памяти уделено внимание в этом послании. Это просматривается, конечно, и в общефедеральном масштабе, поскольку, например, многие мероприятия, особенно в последние полтора года, обострили эту тему», — заявил собеседник агентства.

По его мнению, сейчас военной тематикой, сохранением исторической памяти и боевым опытом интересуются не только люди, которые помнят советское прошлое, но и современная молодежь. Сейчас эта тема стала одной из центральных в связи с проведением специальной военной операции. Также тема памяти выходит на первый план и в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Очень важно, что в послании определены интересные направления, которые позволят усилить историческую память, особенно военно-историческую память. Она остается духовным ресурсом гражданского и культурного развития республики», — уверен Рамиль Валеев.