Рамиль Тухватуллин предложил изучить опыт Башкортостана по финансированию кинематографии

Депутат Госсовета Татарстана Рамиль Тухватуллин попросил Министерство культуры республики изучить опыт Башкортостана по финансированию кинематографии. Парламентарий убежден, что средств, выделяемых на эту сферу, недостаточно. Об этом он заявил на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Развитие кинематографа у нас как хромая утка. Вы планируете увеличить объем финансирования на развитие кинематографии Татарстана? – сказал депутат представителю Минкультуры. – Если вы не будете против, я бы посоветовал изучить опыт нашего ближайшего соседа – Башкортостана, где Министерство культуры уже на протяжении десятилетий занимается достаточно серьезным финансированием. И у них кинематография на полтора – два шага идет впереди».

По мнению Тухватуллина, Министерству культуры Татарстана необходимо подготовить предложения по увеличению финансирования этой сферы. «Все-таки нужно обращать внимание не только на гранты и субсидии, – продолжил он. – Я говорю о качестве развития кинематографии. Я бы очень хотел, чтобы министерство пыталось увеличить бюджет на создание кино в Татарстане».

Отвечая на комментарий парламентария, первый замминистра культуры РТ Юлия Адгамова подчеркнула, что по госпрограмме «Развитие культуры» предусмотрено субсидирование на создание фильмов. Кроме того, по ее словам, кинематографисты могут подавать заявки в Фонд кино, чтобы за счет федеральных средств создавать фильмы.

«В части увеличения бюджета госпрограммы пока такой вопрос не поднимается. Сейчас очень много грантовых возможностей. Фонд президентских грантов также поддерживает в создании фильмов. Фонд культурных инициатив поддержал семь заявок от региона. Если посмотреть в структуре, там очень много заявок, связанных с созданием фильмов», – заметила она.

Завершая обсуждение, председатель парламентского комитета Айрат Зарипов попросил Министерство культуры подготовить развернутую справку по этому вопросу, а также рассмотреть возможности увеличения финансирования татарстанского кинопроизводства.

«Мы подготовим, если есть такая необходимость», – согласилась с просьбой Юлия Адгамова.

На финансирование культуры и кинематографии в 2022 году в консолидированном бюджете предусмотрено 17,3 млрд рублей, в республиканском бюджете – 10,1 млрд рублей. Средства планируется направить на предоставление грантов, комплектование книжных фондов, поддержку творческих союзов, содержание музеев, театров, цирка, библиотек, творческих коллективов.