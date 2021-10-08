Депутат Госсовета Татарстана, народный артист республики Рамиль Тухватуллин отметил особую важность тех пунктов ежегодного послания Президента РТ Рустама Минниханова, которые касаются повышения качества жизни татарстанцев.

«В своем послании Президент коснулся очень многих областей. Был сделан акцент на экономической, промышленной, финансовой базе. Для достижения успеха республика и впредь должна показывать развитие в плане экономики. Главная цель — повышение качества жизни человека, таких сфер, как культура, искусство. Если республика не будет успешной с финансовой стороны, то развитие в целом будет ограниченным», — сказал Рамиль Тухватуллин корреспонденту ИА «Татар-информ».

По словам депутата, Президент также затронул тему будущего здания театра им. Г. Камала. Оно будет передано татарскому ТЮЗу. «Но об этом было сказано лишь общими словами», — отметил Тухватуллин.