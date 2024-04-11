Рамиль Тухватуллин будет участвовать в предварительном голосовании «Единой России»

Фото: Информационный центр татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Член фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ, заслуженный артист РФ, народный артист Татарстана, представитель Татарского государственного академического театра имени Г. Камала Рамиль Тухватуллин подал документы для участия в предварительном голосовании.

«Предварительное голосование — высокодемократичная процедура. Здесь кандидата выбирает народ, сам избиратель. Для меня это большой и честный экзамен. Процедура позволяет понять, какие проблемы волнуют людей, и вместе с ними искать решение актуальных вопросов. Если я удостоюсь чести быть избранным в депутаты Госсовета, продолжу защищать конституционные права граждан. Буду продвигать линию партии — большая работа предстоит в рамках народной программы „Единой России“. Как специалист в области и культуры, и искусства, считаю, что смогу принести пользу и в законотворческой деятельности», — прокомментировал Рамиль Тухватуллин.

Он подчеркнул, что самое главное для депутата — понимать людей, знать их реальную жизнь.

«Я уже пять лет работаю в Комитете Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Хотел бы продолжить свою деятельность именно здесь», — подчеркнул Рамиль Тухватуллин.

Напомним, процедура предварительного голосования обязательна для всех, кто планирует идти на выборы в парламент республики от «Единой России». Выборы кандидатов пройдут путем рейтингового электронного голосования с 20 по 26 мая. На 27 мая запланировано подведение итогов процедуры.