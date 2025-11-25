Рамиль Тураев покинул пост главного врача Республиканского центра крови Татарстана
Рамиль Тураев ушел с поста главного врача Республиканского центра крови Министерства здравоохранения Татарстана. Об этом стало известно «Татар-информу».
Заслуженный врач РТ Рамиль Тураев родился в деревне Рысово Агрызского района ТАССР. Окончил Казанский государственный медицинский университет, ординатуру Казанской государственной медицинской академии.
Трудовую карьеру начал санитаром-фельдшером Елабужской больницы. Был заместителем начальника Управления здравоохранения Казани. С августа 2011 года назначен главным врачом Республиканского центра крови МЗ РТ.