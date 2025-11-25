news_header_top
Общество 25 ноября 2025 15:57

Рамиль Тураев покинул пост главного врача Республиканского центра крови Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рамиль Тураев ушел с поста главного врача Республиканского центра крови Министерства здравоохранения Татарстана. Об этом стало известно «Татар-информу».

Заслуженный врач РТ Рамиль Тураев родился в деревне Рысово Агрызского района ТАССР. Окончил Казанский государственный медицинский университет, ординатуру Казанской государственной медицинской академии.

Трудовую карьеру начал санитаром-фельдшером Елабужской больницы. Был заместителем начальника Управления здравоохранения Казани. С августа 2011 года назначен главным врачом Республиканского центра крови МЗ РТ.

