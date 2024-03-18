Рамиль Муллин: Явка по Нижнекамскому району составила 94,6%

Явка голосующих на выборы Президента России по городу Нижнекамску составила 85,8%, проголосовали 142 674 горожан. По району она достигла 94,6%, там проголосовали 26 322 человек. Итоги выборов на деловом понедельнике подвел глава муниципального образования Рамиль Муллин.

«Это достаточно серьезная явка, серьезные цифры», — заявил спикер.

Муллин также заметил, что прошедшие выборы были очень важным политическим мероприятием и от их качественного проведения зависело многое, в том числе курс дальнейшего развития республики и страны, сохранение стабильности и повышение качества жизни людей.

«Хочу сказать, что жители города и района с пониманием отнестись ко всем вопросам. Никаких проблем и жалоб не возникало», — подчеркнул глава муниципалитета.

По итогам подсчета 99,68% протоколов действующий глава государства Владимир Путин получает 87,32% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,30%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,82%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,20%.