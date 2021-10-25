Рамиль Муллин: Выступающих против прививок надо привести в Covid-госпиталь

Людей, которые сегодня призывают не прививаться от коронавируса, надо приглашать в ковидные госпитали, чтобы они увидели, в каком состоянии находятся подхватившие инфекцию. Об этом на деловом понедельнике заявил и. о. руководителя исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Такое предложение Рамиль Муллин сформулировал после посещения «красной зоны» Covid-госпиталя Нижнекамска. «Глаза больных ничего не отражают: кто к ним пришел, зачем — в них нет никакого интереса», — с горечью заметил он.

После личного посещения станции «Скорой помощи» и Covid -госпиталя и. о. руководителя исполкома еще раз оценил ситуацию, которая «достаточно сложная». По его словам, ее отягощают и сезонные респираторные заболевания.

Руководитель Нижнекамска лично посетил «красную зону» Covid-госпиталя Фото: пресс-служба Нижнекамского района



«Это создает трудности для работы медицинских работников. В ковидном госпитале уже не хватает площадей. Несмотря на то, что подвели дополнительные кислородные точки, сегодня их почти 150, на кислородном обеспечении находятся 144 человека, то есть мы работаем на пределе. К сожалению, люди вынуждены оставаться и в коридорах. Реанимация очень сильно перегружена. В основном пожилыми людьми», — поделился наблюдениями Муллин.

Коечный фонд на пределе — люди вынуждены лежать в коридорах Фото: пресс-служба Нижнекамского района

В Нижнекамске сейчас весь медперсонал, независимо от специализации, работает в напряженном режиме, смены длятся по 12 часов. Не хватает санитарок, не хватает и транспорта для обслуживания больных на дому. Коечный фонд на пределе, поэтому плановая госпитализация пока не ведется.

«Но ситуацию контролируем. Я призываю нижнекамцев быть терпеливее, без острой необходимости скорую не вызывать. Надо быть терпеливее и благодарнее нашим докторам. Стоит воздержаться от контактов, выходов в общественные места. Нам надо пройти эту ситуацию вместе, приняв все меры для предотвращения распространения коронавируса», — призвал Рамиль Муллин нижнекамцев.

Сегодня врачи на работают на износ Фото: пресс-служба Нижнекамского района

Накануне и. о. главы исполкома выложил пост на своей странице в соцсети Instagram о визите в Covid-госпиталь. «Сегодня был в „красной зоне“ нашей больницы. Хочется сказать спасибо врачам, медсестрам, санитарам, которые отважно борются за жизнь каждого, кто сейчас находится в госпитале. К сожалению, доктора не волшебники и не каждого могут поднять на ноги, но помочь себе может каждый из нас», — написал он.