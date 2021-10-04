Рамиль Муллин сложил полномочия главы Муслюмовского района

Глава Муслюмовского района Татарстана Рамиль Муллин сегодня сложил свои полномочия. Отставку главы приняли депутаты районного совета, заседание которого проходит при участии Председателя Правительства РТ Алексея Песошина.

Одновременно с Рамилем Муллиным в отставку подал и руководитель исполнительного комитета Рафаэль Демидов. Руководство в районе принял Альберт Хузин, который ранее занимал должность генерального директора ООО «Дилерский Центр Август-Агротехнологии» Альберт Хузин.

Рамиль Муллин ранее работал в Нижнекамске. С 2003-го по 2006 год он занимал пост главного врача Центра госсанэпиднадзора в Нижнекамском районе и Нижнекамске. С 2006-го по 2010 год был заместителем главы Нижнекамского района РТ. Муслюмовским районом Татарстана Муллин руководит с 2013 года. Сейчас ему 47 лет, он врач и юрист, имеет три высших образования, окончил КГМУ, КГУ, а в 2004 году завершил обучение в Поволжской академии госслужбы. Кандидат медицинских наук.

Как ожидается, в ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение поста руководителя исполкома Нижнекамского района, в котором примет участие Рамиль Муллин.