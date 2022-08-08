Рамиль Муллин с сыновьями принял участие в триатлоне на набережной Красного Ключа

На набережной Красного Ключа прошло первенство и чемпионат по триатлону, а также пятый этап республиканских соревнований «Детская лига». Организаторами соревнований выступили Федерация триатлона РТ и администрация Нижнекамска. Об этом сообащется в Telegram-канале городской администрации.

В триатлоне соревновались 200 участников из Нижнекамска, Казани, Альметьевска, Уфы, Ижевска и Москвы. Совместно с любителями здорового образа жизни в триатлоне поучаствовал и глава исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин. Вместе с сыновьями Ильхамом и Ильданом он преодолел 750 метров вплавь, 20 км в велогонке и 5 км — бегом. А поболеть за них пришли супруга Светлана и дочь Айсылу.

Глава исполкома пожелал юным спортсменам успехов. Он отметил, что триатлон делает участников не только мужественными, но и теми людьми, которые всегда стремятся к большим достижениям.

«Нашим, чтобы сегодняшние соревнования подарили им не только эмоции, но и возможность завести новых друзей. Сегодня помимо детей, а также профессиональных участников триатлона, участие приняли и любители, которые решили испытать себя в этом нелегком состязании. Нижнекамск всегда был спортивным городом, и сегодняшнее мероприятие только укрепит его спортивный авторитет», — сказал, обращаясь к гостям и участникам турнира, Муллин.

Перед участниками соревнований выступил также старший тренер сборной команды Татарстана по триатлону, мастер спорта международного класса, чемпион Европы Сергей Яковлев. По его словам, в республике спорт становится все более популярным, так как руководители муниципалитетов на личном примере показывают его важность.

Юные любители соревнований попробовали себя в «Детской лиге». Для детей младше 12 лет состоялся акватлон. Для них был организован заплыв на 200 метров и 1 км кросса. Юноши и девушки от 13 до 17 лет преодолевали 300 метров по воде, проехали 8 км на велосипеде и завершили состязание пробежкой в 2 км.

Победители и призеры получили медали, дипломы, а также денежные призы.