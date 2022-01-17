Рамиль Муллин: С «омикроном» необходимо работать на опережение

В новых условиях корнавирусной инфекции и в преддверии распространения штамма «омикрон» в Нижнекамском районе важно сохранить стабильность работы промышленных предприятий, для этого нужно максимально обеспечить безопасность горожан. О ситуации с Covid-19 в Нижнекамском районе ознакомил руководитель исполкома Рамиль Муллин на деловом понедельнике.

«Я прошу муниципальный оперштаб, систему здравоохранения, Роспотребнадзор работать на опережение. Нам очень важно сохранить стабильность, работу образовательных учреждений, социальных объектов, объекты инфраструктуры. Люди будут болеть — и автобусы не будут ездить, и снег будет чистить тяжело», — отметил руководитель района.

По словам Муллина, по Нижнекамску ситуация стабильная. «Сегодня в инфекционной больнице лежат 44 пациента, трое из них на ИВЛ. Ранее мы доходили до 400-450 пациентов. Но в то же время в Нижнекамске врачи готовы к выполнению поставленных задач, и мы надеемся, что у нас ситуация будет нормальной», — заверил руководитель исполкома.

Первый этап вакцинации прошли 157,5 тыс. человек. Второй — 152 тыс. человек. Начата массовая ревакцинация. «В целом по республике мы имеем высокий уровень коллективного иммунитета. Это связано с нашими промышленными предприятиями, которые относятся к этому вопросу очень серьезно, и они первыми массово прошли вакцинацию», — отметил Муллин.