Рамиль Муллин рассказал о слабых местах в здравоохранении Нижнекамского района

Одной из самых сложных проблем в Нижнекамском районе Татарстана остается ситуация в поликлиниках, где укомплектованность врачами составляет 45,8%. Об этом руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин рассказал на отчетной сессии районного Совета.

«Новые вызовы обострили больные места, — отметил он. — Сегодня по целевым направлениям от Нижнекамска обучаются 67 студентов, в ординатуре проходят подготовку 12 врачей узких специальностей. Важно, чтобы все они вернулись домой — в родной город».

По словам спикера, потребность в кадрах будет сохраняться и в дальнейшем: идет строительство Центра экстренной медицины, который планируется завершить уже в этом году.

Инфографика: пресс-служба Нижнекамского района РТ

«За это большое спасибо Вам, уважаемый Рустам Нургалиевич, — обратился к Президенту РТ Муллин. — Нам важно реализовать всю концепцию развития здравоохранения до 2026 года, и очень важно ее развивать вместе с промышленной медициной и реабилитацией».

Кроме того, Муллин отметил, что необходимо прививать культуру здорового образа жизни. На сегодняшний день в муниципальных спортивных школах занимаются около 5 тыс. детей.

«Нам важно увеличить эти цифры. К занятиям спортом нужно привлекать как можно больше жителей, прежде всего детей и подростков. Нужно активнее работать с частными клубами, секциями, которые готовы реализовывать социальные проекты», — поставил задачу руководитель исполкома.