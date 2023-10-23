Рамиль Муллин рассказал, какие парки и скверы появятся в Нижнекамске

В Нижнекамске в 2024 году появятся благоустроенные бульвар Менделеева и пешеходная зона по улице Сююмбике. В этом году отремонтировали Школьный бульвар и дополнительно сделали основу под сквер Пушкина. Также сегодня идет масштабная работа по скверу Первостроителей. Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин на деловом понедельнике анонсировал, какие общественные пространства будут радовать горожан в ближайшие годы.

«В этом году мы в рамках республиканской и федеральной программы открыли два бульвара. Это Школьный бульвар после реконструкции, и здесь дополнительно сделали основу под сквер Пушкина. Сегодня идет масштабная работа по скверу Первостроителей. Я думаю, что это будет большой красивый ансамбль. Это сердце города», — отметил градоначальник.

Он напомнил, что последняя реконструкция Школьного бульвара производилась в 1978 году. Сегодня же жителей города радует красивое общественное пространство с освещением и зелеными насаждениями. Оно еще будет дополнительно наполняться интерактивными площадками, малыми архитектурными формами.

«Есть желание соединить его через Тихую аллею с нашими продольными променадами. Буквально в течение двух недель мы постараемся все основные работы по скверу Первостроителей и дополнению Школьного бульвара завершить», — сообщил он.

В рамках реконструкции сквера Первостроителей на территории музея планируют создать интерактивную площадку, воспроизводящую быт строителей. Для этого будет организована встреча с активом ветеранов, чтобы узнать их мнение и в будущем году завершить объект.

Также в следующем году к юбилею Александра Сергеевича Пушкина город рассчитывает открыть и сквер, названный в его честь.

«Вторая площадка — бульвар Баки Урманче. Хороший получился ансамбль совместно с одноименной гимназией. Сейчас думаем доделать выход на улицу Мира, выход на Химиков. У нас 9 таких продольных горизонтальных, вертикальных променадов по городу. Важно сейчас это все соединить, привести в порядок», — поделился Муллин планами.

Данную работу планируется провести за 3-4 года. Уже есть поддержка Института развития городов РТ. На встрече, которая состоялась на прошлой неделе с представителями института, стороны определись, что на следующий год планируется отремонтировать бульвар Менделеева и пешеходный бульвар по Сююмбике, который соединит парк Нефтехимиков и улицу Баки Урманче.

Предполагается, что работа будет проведена в два этапа. В ближайшее время будет представлен проект.

В 2022 году Президент России Владимир Путин предложил направить на создание комфортной среды в малых городах по 10 млрд рублей на следующие два года — 2023-й и 2024-й.

«Растет количество реализованных проектов по созданию комфортной городской среды. Очень важны такие проекты для малых и исторических городов», — отметил глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.