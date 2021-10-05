Мэрия Нижнекамска поздравила педагогов с профессиональным праздником

Заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина поздравила учителей с профессиональным праздником от имени всего руководства муниципалитета. Она поблагодарила педагогов за профессионализм, творческий подход к работе и способность понимать радости и проблемы каждого школьника.

«Сегодня от имени всех нижнекамцев, от руководства Нижнекамского муниципального района хочется поздравить вас с профессиональным праздником. Спасибо за ваш профессионализм, терпение, за дух и творчество, которое вы несете нашим детям, за способность понимать детские радости и переживания, за неуклонное желание идти в ногу со временем. Пусть и дальше ваш труд служит процветанию Нижнекамска! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго», — сказала она.

Помимо этого, Камелина рассказала, что сегодня в 13.00 в Казани будут чествовать лучших педагогов Татарстана, в том числе учителей из Нижнекамска.

Исполняющий обязанности руководителя исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин также поздравил педагогов и ветеранов педагогического труда с Международным днем учителя.

Он отметил, что этот праздник стал поистине всенародным, ведь каждая семья состоит из учеников: бывших, настоящих и будущих. «И те, кто прошел школу хороших педагогов и смолоду познал вкус и пользу учебы, наиболее успешны в жизни», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте пресс-службы Нижнекамского района.

По его словам, работа нижнекамских педагогов заслуживает самой высокой оценки. Город славится достижениями своих школьников в области науки, культуры и спорта. «И это — результат ваших трудов», — заключил Муллин.