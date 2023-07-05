Рамиль Муллин провел экскурсию на ретро-трамвае для депутатов Госсовета РТ

Сегодня в Нижнекамске стартовало выездное заседание комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию и Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин провел экскурсию по депо на ретро-трамвае для участников заседания — в их числе министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов, председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин, замминистра экономики Республики Татарстан Юлай Миннуллин и многие другие.

Муллин рассказал, что на сегодняшний день МУП «Горэлектротранспорт» — это завод, который обеспечивает движение людей.

«Даже когда автобусы у нас встали, трамвай не встал. До покупки новых автобусов (в 2021 году Нижнекамск получил в подарок от республики 50 автобусов — прим. Т-и), у нас было 800 тысяч перевозок в год. Трамвай же возил 5-7 млн людей в год», — поделился градоначальник.

Гости города химиков побывали в Музее городского электрического транспорта, ознакомились с разными моделями трамваев, а также увидели новые «сибуровские» трамваи — их оформление посвящено химической промышленности и министру химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР, первого генерального директора «Нижнекамскнефтехима» Николаю Лемаеву.

Далее участники отправились на осмотр трассы М7. Председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин отметил, что ретро-трамваи они уже увидели, а теперь будут смотреть на будущее Нижнекамска.

Стоит отметить, что депутаты ездят на тех новых автобусах, которые город нефтехимиков получил два года назад.