Рамиль Муллин призвал ускорить темпы строительства новой школы в Нижнекамске

Предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

Руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин посетил строительную площадку будущего детского сада и школы в микрорайоне № 34. Комплекс был заложен в сентябре этого года. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

В 34-м микрорайоне находится 17 многоквартирных домов, в которых проживает более 1,2 тыс. детей школьного возраста и более 500 дошкольников. С каждым годом увеличивается число первоклассников в новых микрорайонах, перегружены имеющиеся в соседних микрорайонах школы № 33,36, лицей № 37. Поэтому новый детский сад на 320 мест и школа-технический лицей на 950 мест необходимы для жителей этого микрорайона.

В лицее школьники будут углубленно изучать математику, информатику, физику, химию, английский язык. Кроме того, будущих лицеистов ждет предпрофильная подготовка для классов с дальнейшим обучением по профессиям нефтехимического кластера в Нижнекамском химико-технологическом институте и Альметьевской высшей школе нефти.

Все работы на строительной площадке ведутся по графику, однако Рамиль Муллин подчеркнул необходимость повышения темпов работ: «Это достаточно серьезные объекты, которые мы должны сдать в срок. Мы должны начать набирать команду педагогов в эти учебные заведения. Кроме того, определить контингент, который здесь будет обучаться. И уже работать с жителями микрорайона», — поручил Муллин.

Проект стоимостью 1,5 млрд рублей планируется завершить к 1 сентября 2022 года.